日本超人氣心理治療師――石原加受子認為：生氣、愛面子、焦慮、不安，都沒關係！負面情緒之所以成為問題，是因為你一直以「他人中心」的觀點在想事情；唯有將他人中心轉變為「自我中心」，才不會再因迎合而痛苦、孤獨。

★「自我中心」不等於自私，唯有如此，才能活出最理想的自己！

◎他人中心：

以他人的價值觀衡量自己，不斷和人做比較，壓抑自己真正想要的，甚至自我懷疑。

◎自我中心：

以內心作為判斷依據，因此可以活在當下，是一種愛自己的表現，更會活得越來越有自信

接著，傾聽內心聲音，不壓抑也不忍耐，放慢腳步，感受人生中的微小好事。

切記：人生中的許多事，都無法用數字衡量。

如此一來，便能擺脫他人的價值束縛，不再對自己的情緒施暴。

★負面情緒不壓抑，人際關係更順利，為什麼？

所有的負面情緒，都是受傷的心在傳達「你不夠愛自己」的訊息：

生氣表示你沒有珍惜自己、沒有愛自己。

愛面子表示你正在迎合他人，活在想被認同的欲望之中。

焦慮代表著想要達成自己的目標，你還需要更多時間。

用「自我中心」的觀點看待事物，你會發現一切大不同！

◎遭到同事的惡意批評，你會怎麼辦？

他人中心：他憑什麼這樣對我，我要罵回去！

自我中心：這其中一定還有什麼原因，說不定對方正遭遇什麼不順心。

→只要我問心無愧，就沒必要太在意。

◎朋友們一個個成家立業，我好羨慕……。

他人中心：一直找不到適合對象，覺得自己真丟臉、沒出息。

自我中心：誰說人生價值非由婚姻決定不可？況且，這真的是我想要的人生嗎？

→我衷心為朋友感到高興，但我也不想跟人比，自己過得開心就可以。

觀點轉變後，你將因為追隨內心而成為更優秀的人，也能接受到更多周遭的正面訊息。

讀完這本書，學會「自我中心」心理學，解讀壞情緒中的正面訊息，不迎合、不忍耐，停止對自己的情緒暴力，你會發現，你的問題其實都不是問題，反而更能活出最理想的自己。

【精彩書摘】

即使將怒氣發洩在別人身上，你也不會打從心裡感到滿足，自己的問題也不會冰消瓦解。若只是單純地發洩怒氣，人便會在不知不覺當中深切感受到自己的無力感，進而降低自信。

誠如前述，就是因為每天都面對著各式各樣的問題，導致你很快就發脾氣，或者直接把怒氣發洩到和自己無關的人身上。

如果置之不理，內心當然不會感到舒暢。無論試著回顧自己的過去，還是審視現狀，自己應該都會有深刻的體悟。

然而，若在自己的問題還沒有解決的情況下，就試圖管理和控制憤怒這種情緒，別說是控制了，當情緒到達極限的時候，想必還會失控暴走。

▍壓抑的社會，使仇恨恣意蔓延

如今，只要你表達的意見與周遭的人有一點點不同，就會在網路或社群媒體上受到攻擊，被打得體無完膚。對少數群體懷有強烈的歧視感，好像少數群體罪大惡極，因而攻擊他們的人也不在少數，讓人不禁聯想到螞蟻聚集在食物旁的景象。

這些以這種方式攻擊別人的人，在他們的意識當中，絕對懷抱著仇恨。然而他們並沒有深入思考這種仇恨感的對象是誰，就被它所驅使而攻擊別人。

如果從整個社會的趨勢來看，現在的情況是，怒火非但沒有平息，事態反而越演越烈，讓人覺得憤怒已經嚴重到憎恨或怨恨的地步，這樣的事情頻繁地發生。

應該可以說，這就是試圖壓抑、管理和控制憤怒的後果吧。這不也就證明了，不僅僅是憤怒，社會上對於所有負面情緒的共同觀念，很明顯是錯誤的嗎？憤怒應該忍耐、管理、控制的錯誤概念，已經逐漸演變成無法控制的狀態，這就是現實告訴我們的事。

▍憤怒，是因為忽略了自己的心

與前述的認同需求有關，人之所以會憤怒，可以說是因為絕大多數的人相較於自我認同，更是以他人認同做為目標。

他人認同，是將對自己的認同和評價權利交給他人。因為在意別人的反應，自己的注意力當然就會集中在別人的言行，和周圍的事物上。

相較於跟隨自己的內心，這種意識也會試圖以「對方是如何看待我的呢？」的角度，來判斷並付諸行動。

身處於資訊爆炸的現代，越是對自己內心漠不關心的人，越容易被別人和周遭的事情所吸引。反過來說，越是被他人，或周圍的事物吸引目光的人，對於自己的內心也會越不關心。

因此這些人會認為，與其以自己的內心為基準，不如以他人的觀點和評價為目的，進而採取行動。

我透過多年來的心理治療經驗，從獨特的觀點出發，藉由「自我中心」、「他人中心」的理解方法來闡述內心的機制，將其統稱為「自我中心心理學」。

這兩者的決定性差異，正如同其字面的意思，便是以自我為中心的生活方式，或是他人中心的生活方式。

自我中心的生活方式，是以自己為中心觀點來看待、思考、判斷事物，然後選擇和採取行動。因此，越是自我中心，信賴自己的程度就越高。不管是怎樣的人，都能夠漸漸變得認同自己。

相反的，他人中心的生活方式，就是以他人為中心的觀點來看待、思考以及判斷事物，然後選擇和採取行動。這種生活方式，因為以他人和外界為基準，所以更重視常識、規範、規則、規定、風俗習慣……。

這些人會試圖讓自己去配合、適應外界的人事物。因此，比起重視自己的內心、想法和心情，他們認為思考和知識更加優先。

計較得失或勝負的意識，也源自於這種他人中心的心態。藉由比較、競爭來分出優劣和強弱，也是從這種他人中心的意識當中產生的。

如果自我意識的目光朝向他人和外界，想當然的，對於自己所看到的人事物，你也會漸漸變得沒辦法了解自己究竟是怎樣的感覺，到底抱持著怎樣的心情和想法。

(本文摘自《在乎別人，是對自己的情緒暴力》／方言文化)

【作者簡介】

石原加受子

心理諮商師。提倡「自我中心心理學」的All Is One心理諮商研究所負責人。日本諮詢學會會員、日本學校心理衛生（mental health）學會會員、日本療癒紓壓協會（Japan Healing Relaxation Society）前任理事、獲日本厚生勞働省認證的「創造健康與生存價值」顧問。

獨創將思考、情緒、五感、想像、呼吸、聲音等加以整合的心理學，針對問題解決、生活方式、人際關係、親子關係等舉辦講座、團體會談和諮商。

著有《放棄吧！那些讓你疼痛不已的堅持》（大好書屋）、《其實，我們都寂寞》、《擁抱脆弱，你會更堅強》（時報出版）等多本暢銷書。累計銷量超過150萬本。

【譯者簡介】

駱香雅

東吳大學日文系畢業、輔仁大學翻譯學研究所碩士。曾任職於知名日商公司及流通產業，現為專職譯者，從事商業、科技、法律等領域翻譯工作，期許自己熱愛生活、樂於工作，時時感恩與感謝生命。

目前譯作包括有《剛剛好的不努力》、《生酮抗病醫囑書》、《劃出善良底線，好相處，更能獨處》《用對情緒，可以幫自己療傷》（方言文化）、《剛剛好的半獨居生活》（天下生活出版）、《懂做人到處有貴人》、《低欲望社會》（天下文化）、《門診護士的煩惱》（合記圖書）、《最理想的住宅格局教科書》（采實文化）等。

《在乎別人，是對自己的情緒暴力》(圖／方言文化提供)

《在乎別人，是對自己的情緒暴力》／方言文化

(中時新聞網)