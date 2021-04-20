壓抑憤怒，是對自己的情緒暴力

現代社會充滿著憤怒和惡意，令人髮指的犯罪事件接二連三地被報導出來，令人心情黯淡。這是一個人人都懷著無處發洩的怒氣，憤怒不斷滋生出新憤怒的社會。

要如何做才能平息這種憤怒呢？

▍過度努力卻沒成果，使你失去自信

即使你覺得不想爭吵，但是一旦被攻擊、被傷害，就會覺得生氣，也會想要回擊對方。有時會因為一件小事，連著幾天都覺得火冒三丈。現在回想起過去發生過的各種事情，就算已經過了很久，也還是會有點生氣。

這樣的社會現象，從個人的立場來看，可以說是很多人非常粗暴地對待自己的緣故。為什麼要這樣粗暴地對待自己呢？主要的原因是從小就受到粗暴的對待。

在孩童時代，無論自己多麼努力，都會被父母粗暴地否定或拒絕。這種例子我想在任何家庭都有可能發生。這使你覺得受到傷害，覺得遺憾或生氣。抑或是責備自己不管怎麼努力都做不到，接著就會變得自卑，或者失去自信。

一個人如果不斷重複這種經驗，可能就會把那種感覺視為理所當然，逐漸變成連自己受到傷害都感覺不到的大人。更糟糕的是，持續懷抱著這樣的情緒，就算表面上沒能反抗，內心也一定充滿了心不甘情不願的想法。

▍受傷的心在傳訊息，你收到了嗎？

當這種情況發生時，因為已經陷入他人中心的思維模式，所以變成只會接收周遭的人的負面資訊，你當然會不斷地發脾氣。如果你不由得動怒，但是也不知道原因為何，就是因為你在過去，甚至是現在受過很多傷害而不自知。

即使試圖管理或控制這種經年累月的憤怒，也難以忍受。相反的，用這種方式試圖強迫自己壓抑憤怒、保持沉默的行為，只能說是對自己的虐待，是一種完全無視自己內心的情緒暴力行為。

如果持續對自己施暴，就不可能從憤怒中解脫出來。為什麼呢？如同前文所述，人之所以會產生憤怒的情緒，是因為在某處潛藏著「自己不珍惜自己、不愛自己」的理由或原因。從這個意義上來說，憤怒可以說是自己的潛意識所發出的訊息。

當然並不只是憤怒。不管是正面的情緒還是負面的情緒，任何情緒都可以看成是受傷的心，希望你更愛自己的訊息。

正因為如此，當出現負面情緒時，不該壓抑或無視它，而是應該正視自己的情緒，並且找出原因和理由，然後設法解決。而且，用實際方法化解自己情緒的行動，也是一種愛自己的過程。

(本文摘自《在乎別人，是對自己的情緒暴力》／方言文化)

【作者簡介】

石原加受子

心理諮商師。提倡「自我中心心理學」的All Is One心理諮商研究所負責人。日本諮詢學會會員、日本學校心理衛生（mental health）學會會員、日本療癒紓壓協會（Japan Healing Relaxation Society）前任理事、獲日本厚生勞働省認證的「創造健康與生存價值」顧問。

獨創將思考、情緒、五感、想像、呼吸、聲音等加以整合的心理學，針對問題解決、生活方式、人際關係、親子關係等舉辦講座、團體會談和諮商。

著有《放棄吧！那些讓你疼痛不已的堅持》（大好書屋）、《其實，我們都寂寞》、《擁抱脆弱，你會更堅強》（時報出版）等多本暢銷書。累計銷量超過150萬本。

【譯者簡介】

駱香雅

東吳大學日文系畢業、輔仁大學翻譯學研究所碩士。曾任職於知名日商公司及流通產業，現為專職譯者，從事商業、科技、法律等領域翻譯工作，期許自己熱愛生活、樂於工作，時時感恩與感謝生命。

目前譯作包括有《剛剛好的不努力》、《生酮抗病醫囑書》、《劃出善良底線，好相處，更能獨處》《用對情緒，可以幫自己療傷》（方言文化）、《剛剛好的半獨居生活》（天下生活出版）、《懂做人到處有貴人》、《低欲望社會》（天下文化）、《門診護士的煩惱》（合記圖書）、《最理想的住宅格局教科書》（采實文化）等。

《在乎別人，是對自己的情緒暴力》／方言文化

(中時新聞網)