在籃球的運動數據中有一個所謂的「防守失分率」，這個數據代表著什麼意義，在運彩投注時可以怎麼運用，今天來跟大家談一談。
籃球所謂的「防守失分率」，它的英文是Defensive Rating (簡稱DEFRTG)，當它用在1個球隊時，指的是該球隊每攻守一百個回合的失分數(The number of points allowed per 100 possessions by a team)，如果是用在1位球員時，指的是該球員在場上比賽時其球隊每攻守一百個回合的失分數(For a player, it is the number of points per 100 possessions that the team allows while that individual player is on the court)，該數值越低表示該隊或該球員的防守能力越強。
有了這個「防守失分率」大家在投注運彩時可以納入參考，特別是投注某一球隊一場比賽得分「大」、「小」時。運彩大小分玩法中有一個是專門針對某一球隊一場比賽得分比運彩公司設定的分數「大」還是「小」的投注，即所謂的「主」「客」隊大小分玩法，當某一隊伍的「防守失分率」低時，其對手比賽的得分數偏「小」的可能性就提高，反之，「防守失分率」高時，其對手比賽的得分數偏「大」的可能性就提高。
NBA球隊及球員的「防守失分率」相關數據可以在NBA官方網站查詢得到(https://www.nba.com/stats/teams/advanced/?sort=W&dir=-1)。本季NBA「防守失分率」截至4/1以湖人的105.8為最低，其次是76人的107.1及爵士的107.6，最高的3名則分別是國王的117.7、拓荒者的116.6以及鵜鶘的115.5，一併提供大家參考。
(中時新聞網)
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