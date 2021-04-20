位於大港橋旁的最新景點，復古商店街「HOLO PARK 映像鹽埕」，世界頂尖技術的全息浮空劇場，以及重現 50 年代考究的復古商店街，讓人走進時光隧道，重返洋溢音樂、歡樂和活力的老高雄。

HOLO PARK映像鹽埕運用世界頂尖技術，打造全球第一座7D全息浮空影院。（圖/Carter攝）

全息投影、復古商店街，重返鹽埕黃金時代

在高雄旅遊亮點大港橋旁，出現了一座重現 50 年代鹽埕區的復古遊樂園。雙層復古販仔厝展現老鹽埕輪廓，走入其中，普普風繽紛色彩裝飾天井和壁面，60 年代的流行元素躍然而出，為空間帶來活力，穿過綠意盎然的中央廣場，洋派風格的樓房映入眼簾，複刻昔時高雄最豪華的大舞台戲院，喚起在地人回憶的建築內，上演著最新科技的 7D 全息浮空劇場，從視覺、聽覺到五感體驗，超時空擬真劇院，感受新科技帶來的震撼也不忘懷舊的初心。讓觀眾超越時空、感受全方位感知信息。

「1950 年代的鹽埕是高雄最繁華的地方，遠洋商船載運貨物，美國軍艦停泊港灣，街上散發蓬勃生氣、中西文化透過音樂、普普設計、和派對和、美食結合交融。」光禹國際的總經理謝宗耀說。商店街內販賣著泰式Tapas、直火的牛獨家串燒、Mojito特色店、Ice+ Garden冰品甜點、藍色狂想、飛天謎鹿等異國特色美食，廣場中市集和派對正熱絡，吸引年輕族群來逛市集、聽音樂。透過創意商品與多元活動，串連古今鹽埕魅力風華。

園區與棧貳庫高港小火車合作，與周邊景點交通串聯。（圖/Carter攝）

HOLO PARK映像鹽埕吸引人潮湧入。（圖/Carter攝）

全球第一座 7D 全息浮空劇院百年港都著名美景為主題，「大美港都— 記憶鑰匙」讓觀眾在歌舞環繞中穿梭古今，暢遊高雄自然人文絕景，現場不僅舞者共同出演，座椅還會配合場景製造飛翔、下雨、甚至下雪等效果，完整酷炫的沉浸式體驗，讓人重溫鹽埕百年風華，也感受到次世代的港都魅力。

復古樂園的豐富內容，吸引親子與年輕遊客。（圖/Carter攝）

• HOLO PARK映像鹽埕

電話：(07) 771-7803

地址：鼓山區高雄港 7 號碼頭(捷運西子灣站 2 號出口)

營業時間：週一至週五 11:00~20:00、週六週日 10:00~21:00(含國定假日)

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/04

(中時新聞網)