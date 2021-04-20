因應高雄鐵路地下化完工，市府近期拆除中博高架橋，縫合過往被鐵路切割的市容。綠意扶疏的綠園道、嶄新亮相的台鐵車站，讓高雄市中心景觀再升級，市民休閒活動的空間，也變得更豐富。

市府花9天工期，迅速拆除中博高架橋引道，還市民一片天空。(圖片提供 高市府交通局交通運輸規劃科)

優美綠園道 鋪展城市新美學

服務高雄市民17年的中博高架橋，隨著鐵路地下化功成身退，市府於今年2月底，以9天工期高效率拆除中博高架橋引道，此後車流可以平面行駛站西路，而市區的門面高雄車站，也以時尚亮麗的風貌華麗轉身。

15.37公里的舊鐵路變身成為植滿花木的都市綠帶。（攝影/陳建豪）

過往高雄車站因為被鐵道切割，人車路線混雜，中博高架橋拆除後，平面站西路開通，加上預計2022年完工的站東路，將能有效紓解車站周邊交通。而原長15.37公里的舊鐵路，將規劃為中央景觀綠廊帶及新平面道路，包括地景步道、林蔭步道、自行車道等，連結既有自行車道系統及節點廣場、水廊等相關設施。

依階段開放的綠園道內，寬闊綠帶鋪上舒適好走的石磚，兩旁綠樹夾道，花朵綻放嬌顏，從高處眺望，宛若一條漫長繽紛的花地毯。市民對於這片新落成的都會綠洲充滿期待，樹木才剛種植，就有許多遛狗和散步的民眾，在這裡享受鬧中取靜的悠閒綠意。

高雄車站結合了台鐵、高捷、客運及公車轉運站，並規劃出計程車、自行車道等。（攝影/陳建豪）

結合火車、捷運、客運及公車轉運站等功能的高雄車站，由荷蘭建築團隊「Mecanoo」設計，流線形綠屋頂空間可遮陽降溫，車站大廳以廟口為設計意象，天井垂降的橢圓形燈象徵廟埕燈籠，港都老靈魂融入新建築設計中，連繫高雄的前世今生。而拆除高架引道後，市府與鐵道局將加速站東區域車站結構物興建工程、願景館遷移、站東路開闢工程及表參道計畫等，預計2023年全區完工，期望高雄車站發展如同日本大阪梅田車站一樣，成為「車站城市」。

高雄車站的圓型吊燈，以廟口的燈籠為設計元素。（攝影/陳建豪）

自鐵路地下化開工後，經過多年努力，高雄市容不斷進化，綠地更多、交通也更加便利有序，曾獲國際宜居城市大獎的肯定。中博高架橋拆除再造高雄的市景與天際線，而升級後的高雄車站更強化交通轉運的機能，為城市再造寫下新頁。

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/04

(中時新聞網)