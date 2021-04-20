凱特摟肩輕吻查爾斯臉頰以示安慰

查爾斯王儲17日出席父親菲立普親王的葬禮時，難過得淚眼婆娑。葬禮結束後，兒媳凱特見他難過不已，於是伸出手來，輕輕摟肩擁抱他，並在他臉頰上輕輕一吻，以表達衷心的安慰。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特不僅在走出溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）時安慰公公查爾斯，後來還扮演和事佬，和另一半威廉及小叔哈利邊走邊聊。

查爾斯通常住在格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格洛夫莊園（Highgrove House），但自從3月探視病中的父親後，就一直留在倫敦。

女王原本打算邀多達800人出席葬禮，但由於新冠肺炎影響，最後只好按照規定，由至親好友30人參加，而葬禮舉行時，她獨自1人坐著，無法由家人陪伴，顯得格外孤獨。

Kate's tender kiss for Charles: Moment Duchess pecks grief-stricken father-in-law on cheek https://t.co/niCsSFCO1M — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 18, 2021

凱特葬禮結束後扮和事佬 和威廉與哈利邊走邊談

就在葬禮結束，30名王室成員走出禮拜堂，逐漸散去時，凱特貼心地安慰了公公。接著她和哈利與威廉同行，先讓小叔打開話匣子，接著放慢腳步，刻意讓兩兄弟能單獨聊聊。而他們能有這機會，是因為家族中有人臨時提議，不要搭備好的禮車，也讓媒體能拍到他們交談的畫面。

而據《鏡報》（Mirror）報導，為威廉王子寫傳記的王室專家霍伊（Brian Hoey）說，感謝天賜凱特，她是王室未來將依靠的磐石，周六表現得無懈可擊。

另一名王室專家席薇德（Ingrid Seward）則說，在梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的爆炸性專訪，說凱特惹哭她後，這位未來的王后大可以避開哈利，但凱特沒這麼做，反而表現得落落大方。她看到威廉和哈利互動尷尬，就及時介入，主動和哈利說話，打破了僵局。

(中時新聞網)