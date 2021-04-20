【回憶殺】熱愛看港片的觀眾相信對資深演員劉洵不陌生，他出道35年拍過電影《笑傲江湖》、《倩女幽魂II人間道》、《九品芝麻官白面包青天》等膾炙人口的作品，從公公演成經典太監，香港演藝學院為感謝他多年的奉獻，獲頒2019榮譽院士。

劉洵從小學習京劇，師承李萬春、李少春、蓋叫天等京劇前輩，80年代來港後任教香港舞蹈團和香港演藝學院，47歲因緣際會擔任《刀馬旦》的戲曲指導，因演技生動被導演賞識，引薦到電影《殭屍至尊》飾演心狠手辣的茅山道士，與林正英有精彩的對手戲。

真正讓劉洵大紅的作品，則是1990年徐克執導的《笑傲江湖》，他當時演出大反派角色---太監首領東廠公公古金福大人，把太監的陰陽怪氣及狡詐的那面演得入木三分，成功入圍第十屆香港電影金像獎最佳男配角，演技獲得外界肯定。雖然沒順利奪獎，但劉洵已是眾多劇組爭相邀請的男演員，曾在《黃飛鴻》飾演清朝黑旗軍首領劉永福將軍，《黃飛鴻之三︰獅王爭霸》則詮釋富有正義感的黃飛鴻父親黃麒英，無論正派或反派，劉洵都能準確地掌握到角色的靈魂，得到「千面如來」的美譽。

劉洵演活太監首領東廠公公。（圖／《笑傲江湖》電影截圖）

如果真的要提劉洵「經典中的經典」電影，就得講到1994年的電影《九品芝麻官》，當時他飾演清朝慈禧太后親信太監李蓮英李公公，在劇中諷刺包大人（周星馳飾）：「你好大的官威呀！包大人！假如再給你做多兩年官，恐怕連老佛爺都不放在眼內呀！」遭到對方斥責：「我當然不放在眼內，老佛爺是要放在心裡面尊重！好像你這樣整天掛在嘴邊講講到底呀？你有何居心呀你？」只好低頭認輸。

劉洵飾演太監李蓮英。（圖／《九品芝麻官》影片截圖）

劉洵2015年出演《消失的兇手》逐漸淡出螢光幕，大多數為戲曲擔任導演的工作，2019年榮獲香港演藝學院頒發榮譽院士，表揚他多年來為港劇表演的貢獻。

劉洵得到2019香港演藝學院榮譽院士。（圖／官方網站）

(中時新聞網)