高雄得天獨厚的山海地景特色，與豐厚文化小鎮，造就了世界級的日出、日落美景。

在美濃湖欣賞平靜如鏡的夢幻日出，

西子灣沐浴在金黃夕照下，

在山城和海濱，世界級的日出和日落美景在高雄，等待旅人造訪鑑賞。

西子灣海岸線的自然風光迷人。（攝影/Carter）

山水美濃湖，光燦西子灣

隨時刻變化的太陽，總能呈現婀娜多姿的風情，陽光與晨靄、夕霧交織，有如優美的山水畫，讓人忘卻煩憂，心情沈澱釋放。

欣賞日出，首先來到洋溢田園風情的美濃小鎮，面積僅次於澄清湖的美濃湖，是絕佳欣賞景點，波瀾不驚的湖面彷彿一面鏡子，映照著周遭山巒綠影，清晨光暉溫柔灑落湖心，為優雅的中式涼亭染上一抹顏色，晨間氤氳凝聚水面，彷彿鋪了層薄紗，如夢似幻宛若仙境，讓人沈醉不已。

美濃湖水靜謐。（攝影/Carter）

沿著環湖步道欣賞旭日勾勒的山稜湖景，信步來到美濃客家文物館，美濃是客家重鎮，文物館建築為菸樓與合院造型設計，內部透過實物、多媒體等生動展示，讓民眾近距離感受客家生活文化，假日也會不定期舉行市集等活動，適合闔家體驗手製擂茶，感受「好客」美濃。

美濃客家文物館透過實物、多媒體等生動展示，讓民眾近距離感受客家生活文化。（攝影/Carter）

美濃客家文物館內陳設展示。（攝影/Carter）

美濃擂茶首創鋪不但提供古早味客家料理，還可以體驗親手製作擂茶的趣味。店鋪外牆以竹子搭建，店內擺設古色古香，洋溢溫馨樸實的農村氣氛，讓人彷彿回到往昔客家庄作客。現磨擂茶使用綠茶、花生、黑芝麻、糙米等材料，以木杵研磨成粉後，加入熱水沖泡而成，即使過程有些繁複，當品嚐到擂茶的香濃美味後，一切都值得了。

美濃擂茶首創鋪可體驗親手製作擂茶。（攝影/Carter）

追尋高雄的第2個太陽美景，我們來到以夕照馳名的西子灣。日本時代壽山被選入臺灣八景之一，西灣落日的絕美風光之名不脛而走。白天的西子灣平靜湛藍，每逢日落時分，南臺灣太陽如火燒般照耀，將海灣染上一片金黃，入港大船與海岸線勾勒出綿長光燦的風景線，粼粼波光映襯滿天彩霞，讓人沉醉不已。遊客們趁著餘暉，可以順道至旗津大啖海鮮，或赤腳在沙灘上看風景，或到附近的駁二藝術特區逛逛，或是騎自行車進入依山傍海的中山大學，欣賞壽山與西子灣相互借景。

美景如畫的西灣落日總是吸引遊人與攝影愛好者駐足。（攝影/Carter）

探訪自然秘境結束後，可以到山腰的咖啡店，換個角度從高處欣賞落日美景。海山花園咖啡館是中山大學學生口耳相傳的熱門秘密景點，歐式鄉村風格的建築面對開闊海灣，在戶外座位區的木桌椅小憩，或於躺椅上悠閒賞景，一邊啜飲沁涼的飲料，或老闆手沖的香醇咖啡，一邊將美景盡收眼底，享受浮生半日閒的慵懶愜意。

在海山花園咖啡館品嘗老闆自家烘焙和沖煮的咖啡。（攝影/Carter）

• 美濃湖

地址：高雄市美濃區民權路與泰安路交叉口附近

• 美濃客家文物館

電話：（07）681-8338

地址：高雄市美濃區民族路49-3號

時間：9：00〜17：00，週一、除夕、年初一固定休館

票價：全票40元

FB：美濃客家文物館

• 美濃擂茶首創鋪

電話：（07）681-8475

地址：高雄市美濃區成功路142號

時間：10：00〜18：00、週六、日10：00〜18：30

FB：https://www.facebook.com/MeiNong1Chan/

• 海山花園咖啡館

電話：0937-280-878

地址：高雄市鼓山區柴山31-2號

時間：13：00〜00：00 (前往時請先向店家確認營業時間)

本文作者：李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/04

(中時新聞網)