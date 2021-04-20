以臺灣常民史見長的作家陳柔縉，首部時代小說《大港的女兒》於去（2020）年底出版，以日治、光復、二二八事件、白色恐怖到近代等百年臺灣歷史為背景，描繪高雄的女兒勇往直前的生命故事，更可從中考究出當時高雄港特殊的歷史時空，讓高雄人更了解自己故鄉的社會演進和變遷，甚至還能發現，你的阿公可能比你更時髦。

重返大港的百年繁華

“你們看，海這麼大，看不到盡頭。高雄港內，有一堆大船從美國來，從暹羅來，從英國來，我們高雄的孩子就是看著海洋和國際輪船長大的！……阿河，你也一樣，要懷抱大志！”~《大港的女兒》陳柔縉。

日本時期高雄港勢展覽會誌的封面，就是以大船為視覺印象。（攝影/李瑰嫻）

因為一個老紳士悼念亡妻的請託，陳柔縉因緣際會接觸到年近90歲的臺灣女實業家孫雪娥。她把孫雪娥在動盪時代活出自我的經歷，藉由主角孫愛雪波瀾起伏的人生，以虛入實完成了時代小說《大港的女兒》。從日本時代的高雄港為故事開端，孫愛雪見證了高雄港崛起，而高雄女高、天主教會、鹽埕町等舊城往事，透過文字栩栩如生地重現，讀者也彷彿穿越百年，看見下港的繁華榮景。

翻開老照片，日本人眼中的高雄是充滿烏魚子和鳳梨的豐饒地區。（攝影/李瑰嫻）

「1895年以後的高雄就像是初綻的春花，蜂擁而來。」陳柔縉說：「原本寧靜的漁港湧入從臺南、澎湖、臺北、日本等外來者，港灣填土變成海埔新生地，工廠、鐵路接連進駐，欣欣向榮的大港內外，看半天都不是這裡的人。」靠港維生的獨特地理背景，深深吸引著陳柔縉。她眼中的高雄，是一個浮動的、動感的城市。「每天都望著無垠大海，看著大船入港的人，心應該會比較野吧。」她笑說。

寫政治評論起家，陳柔縉從對政治的關注轉移到時代下的人物臉譜，在爬梳時代背景的過程中，對日本時代的臺灣社會文化產生極大的興趣，她收集舊臺灣資料，從日本舊書店挖出相關的珍貴出版，撰寫了《臺灣西方文明初體驗》、《人人身上都是一個時代》、《一個木匠和他的臺灣博覽會》等得獎著作。

一邊翻閱著百年歷史的老書，往昔的高雄透過文字和照片躍然眼前。「日本時代講到高雄，首先就會想到烏魚子。」她指著一張老照片，日本時代的高雄旅遊戳印畫著一副烏魚子，散發甜美香氣的鳳梨田與海港成排曝曬的烏魚子，交織成為日本人的高雄印象。昭和初期剛接觸新世界的高雄，對各種新鮮事物充滿好奇心，當時高雄還興建號稱全臺最豪華的高爾夫球場，吸引名流士紳到球場揮桿趕時髦。同樣的風氣延續到國民政府來臺，全臺灣第一座電扶梯百貨，也在高雄亮相。

撰寫無數人物和社會史書籍，陳柔縉的作品為近代臺灣留下歷史見證。（攝影/李瑰嫻）

雲林出生的陳柔縉，在高雄渡過她的青春時期，像許多下港人一樣，長大後她也漂流到了其他城市，透過對女主角孫雪愛的人物設定，刻畫出她所觀察的，下港人從小看海長大的獨特性格。「家鄉高雄的大港，給孫雪娥的不是避風與懷抱，而是教會她不畏浪濤艱險。」她說：「孫雪愛從小在雄女接受名媛教育，在歷史與命運造化下走出家庭，在海風吹拂下活出自己的聲音，不只高雄女兒，這也是我對女性的期望。」

生於雲林，長於高雄，後又北漂至臺北的陳柔縉，對高雄有著獨特的感情。（攝影/李瑰嫻）

《大港的女兒》描繪動盪時代下宛如臺灣版阿信的奮鬥，問陳柔縉接下來還想做什麼高雄主題，她笑說：「像是搶奪港口運輸資源的《巡航船與舢舨生死鬥》、天主教會神父在高雄的異鄉故事等，都是很有意思的主題。」時代背景下造就的高雄人，在她的筆下生動綻放生命，期待可以看到更多故事，展現屬於高雄人的大港精神。

本文作者：李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/04

(中時新聞網)