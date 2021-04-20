你常感到肩頸痠痛、頭痛，或是睡眠品質差，甚至有睡眠呼吸中止症嗎？1名年約50歲的李姓台商不僅有上述困擾，還連同牙周病導致前牙區上下排各有6、7顆牙齒在搖晃。原本是為了治療牙周病而前往牙醫診所就診，沒想到檢查過程中被醫師發現他的後牙區有缺牙。

收治這名患者的牙醫師林克承指出，李先生因為後牙區有4顆缺牙，迫使咬合力落在前牙區，因此牙周病怎麼治都治不好。由於後牙區的小臼齒和臼齒承受約全口95%的咬合力，而患者因為後牙區有缺牙，導致咬合力落在前牙區，但前牙區又因為牙周病嚴重到侵蝕齒槽骨，導致牙齒基底不穩而搖晃，甚至有些位移。

這種情況下，即使以水雷射做牙周病治療，前牙區後續還是會因為承受過大的咬合力，使牙周病無法穩定控制，於是建議患者進行整合治療。

林克承醫師提到，該名患者起初因害怕植牙風險，不敢接受植牙手術，所幸目前有3D電腦斷層掃描影像能精準分析植牙位置、制定術前的治療計畫，再搭配先進藍光導航系統，追蹤口內的定位儀，可偵測術中位置、導引醫師手術方向，並立即顯示上排牙齒靠近鼻竇或神經血管等危險區域，不受視線阻擋。對於張口不良的病人也很適合，幾乎能讓醫師掌握臨床手術區域，大幅度降低植牙風險，讓患者得以安心植牙。

至於患者李先在治療期間提到自己長期受到偏頭痛、五十肩和睡眠呼吸中止症等困擾，林克承醫師認為，這些症狀可能與他長期咬合不正有關，於是替他進行2到3個月的前牙區下排齒列矯正，在此期間一併以水雷射治療牙周病，並用固定帶將搖晃的前牙能穩定下來後，逐漸讓牙齒回到正常的位置，讓前牙區的骨骼也慢慢生長出來。

李先生在接受整合治療後，約3個月回診時表示頭痛和五十肩皆有改善，且睡眠品質提升，他對於這樣的情況感到驚訝，沒想到咬合不正和缺牙竟會影響身體其他部位。

林克承醫師解釋，缺牙容易讓牙齒的咬合力落在不當的位置，增加前牙區的負擔，牙齒會更容易壞，齒列也會逐漸位移，後續可能產生臉型不正、下巴後縮等現象，進而導致身體歪斜、呼吸道狹窄，因此改善缺牙、咬合不正，多半就能改善原有的身體痠痛或睡眠呼吸中止症。

補足缺牙、做齒列矯正，不僅提升美觀，更重要的是讓牙齒回歸原本所屬的位置，當牙齒能各司其職並做好口腔衛生清潔，恢復口腔健康的同時，也能一併改善身體健康。

(中時新聞網)