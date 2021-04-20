68歲阿公覺得最近力不從心，沒有刺激很快就軟掉，吃威而鋼已不太有效，後來嘗試陰莖勃起藥物注射發現效果不錯，但其嫌麻煩又換成真空吸引器使用一段時間，最近開始接受低能量震波治療。

●勃起功能障礙 中老年人發生率超過3成

安南醫院泌尿科董聖雍醫師指出，門診中發現勃起功能障礙在中老年男性中，發生率超過三成以上，但許多人因諱疾忌醫及面子問題，自行在網路或地下電台購買不知來源的壯陽藥跟補品使用，不但效果不彰甚至可能傷身，目前在醫療上已有許多安全有效的性功能障礙治療方法，有這方面困擾者建議可跟泌尿科醫師諮詢。

醫師表示，目前在醫療上已有許多安全有效的性功能障礙治療方法，有這方面困擾者建議可跟泌尿科醫師諮詢。(圖/健康醫療網提供)

●第一線治療方式多 對症下藥避免憾事

董聖雍醫師說，目前最常見第一線治療是口服第五型磷酸二酯酶抑制劑，諸如威而鋼、犀利士都是此類藥物，另外，目前也有較為便宜的台廠學名藥或是更為方便使用的口溶錠可使用。但由於每種藥物使用方式、作用時間不盡相同，對於有心臟疾病等慢性病患者也可能產生致命副作用，建議在醫師指示下進行使用，千萬不要自行購買成藥以免發生嚴重後遺症。

●陰莖低能量體外震波 安全性高

董聖雍醫師提及，陰莖低能量體外震波是近來新夯的治療方式，藉由震波對組織產生微小破壞，可促進身體自我修復讓血管新生，改善受損或阻塞血管的血流，促進血管內皮及神經細胞重新修補，根本之道解決海綿體充血不足問題；而低能量震波無特別禁忌症，幾乎所有的病人都能安全地進行，也可以同時搭配其他治療。

●有慢性疾病者 應從根本病灶控制

如有任何問題，應前往醫院諮詢泌尿科醫師，藉由醫師專業檢查並配合醫囑指示進行治療，往往都會有不錯的進步。董聖雍醫師強調，若有高血壓、糖尿病、膽固醇過高等心血管或新陳代謝疾病者建議一併控制，搭配減重、運動及良好生活作息調整，最佳治療效果才能發揮。

(中時新聞網)