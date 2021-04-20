隨著經濟復甦比預期還來得快，全球缺貨題材發燒，傳產族群近日大漲，周一(19日) 鋼鐵、塑化、造紙以及航運等類股指數全面飆漲，甚至出現電子成交值更是降至約45%的罕見情況，這也導致嚴格遵守投資紀律的投資人面臨極大挑戰。一名網友貼文指出，過去股市有句話說「魚尾給別人賺」，但沒想到他停利出場後，股價卻一路大漲，引發熱議。

該名網友在PTT論壇指出，「持股照著當初設的停利，一到了就毅然決然的賣出，想說魚尾給別人賺就好，但別人現在卻賺到流湯，遇到一賣就噴出，大家心情都怎麼調適？」隨後附上一張股價走勢圖，網友將約30元之後的價位劃在魚尾，沒想到股價一路上漲，甚至觸及46元價格。

對此，網友留言表示，「這線圖就大成鋼啊」、「魚本來就吃整隻，幹嘛給人賺」、「造紙鋼鐵年後買都賺十幾趴就跑了，哭啊」、「飆股教我的事：不要賣」。不少網友也分享慘例「陽明大魚尾我也沒吃到」、「只能安慰自己有賺就好了，我台聚也是一根就跑，結果後面還三根」、「目前只賣三隻，中鋼22聯電25華航15…」。

也有網友提醒，「操作紀律把持住就好，今天以前都是大多頭，如果真要拚獲利最大化那也是槓桿開滿全力做多，但你能保證未來還是大多頭？能的話那你也不只該吃魚尾，還該開槓桿吃，如果你敢的話」。

(中時新聞網)