嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外，初步了解無人送醫，目前警方正在了解發生經過，列車也一度停在軌道上，目前已經恢復正常行駛，受影響班次目前還不得而知。

(中時 )