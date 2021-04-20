汽車疑似闖平交道 遭電聯車撞擊！嘉義溪洲平交道深夜傳事故 03:032021/04/20 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣水上鄉溪洲平交道19日深夜11點多發生南下電聯車3297車次與疑似闖越平交道轎車擦撞意外，初步了解無人送醫，目前警方正在了解發生經過，列車也一度停在軌道上，目前已經恢復正常行駛，受影響班次目前還不得而知。 晶片短缺 陸汽車業復甦陰霾壟罩 台鐵莒光號驚見疑似家暴事件 女乘客遭拖行毆打頭撞牆 (中時 ) #電聯車 #發生 #疑似 #汽車 #闖平交道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美再爆重大槍擊 德州奧斯汀公寓3死 槍手疑似前探員 06:052021/04/19 國際 雜草火警延燒到回收場 消防員救火時受傷 21:292021/04/19 社會 25歲女外送員送飲料給砂石車 竟遭點餐駕駛追撞拖行慘死 15:092021/04/19 社會 《半導體》義隆車用市場有斬獲 瞄準東南亞 16:322021/04/19 財經 北市京站竄火 君品酒店5樓陽台機房濃密黑煙狂竄 警消急撲滅 15:292021/04/19 社會 50多歲女打AZ後嘴唇麻痺 全台第3起嚴重過敏個案 15:032021/04/19 生活 Atos、達梭、雷諾、意法半導體與達利思攜手創建「軟體聯盟」 12:212021/04/19 財經 文大召開校安會議 無證據證明發生怪人攻擊事件 16:512021/04/19 生活 美國德州發生特斯拉自撞兩死事故，警方確認事發當時「沒人在開車」 15:032021/04/19 汽車情報-汽車新聞 座位爭霸戰延燒 男鬧完北捷轉戰台鐵 怒吼：我特種部隊 22:072021/04/19 社會 台中民宅大火3童喪身火窟悲劇 3歲女童生日遇火劫變忌日 21:022021/04/19 社會 社會熱門新聞 三總員工內神通外鬼盜賣5萬片口罩 6官商遭約談 - 社會 月薪3萬卻擁792萬元不明財產 基隆市公務員遭判1年8月 - 社會 捷運上演博愛座爭霸戰 場面火爆1男連嗆多人 保全制止無效 - 社會 轎車和3台機車撞成一團 1名騎士飛落2公尺深大水溝骨折 - 社會 西門町知名火鍋店訂35公斤龍蝦突棄單 業者氣炸各說各話 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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