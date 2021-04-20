台鐵南下電聯車昨深夜行經嘉義縣水上鄉溪洲平交道，與一輛轎車擦撞，幸無人傷亡，經檢測電聯車機械未受損，事故發生約40 鐘後，放行電聯車繼續南下，肇事原因鐵路警察調查中。
鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，昨深夜11時4分發生南下電聯車3297車次與轎車在水上溪洲平交道擦撞事件，初步了解是轎車闖越平交道侵入警戒線，所幸電聯車及時煞車只造成擦撞，無人受傷。
警方表示，電聯車經台鐵人員檢測無機械受損，事發約40分後，放行列車南下，確切肇事原因調查中。（編輯：張佑之）1100420
(中央社)
台鐵南下電聯車昨深夜行經嘉義縣水上鄉溪洲平交道，與一輛轎車擦撞，幸無人傷亡，經檢測電聯車機械未受損，事故發生約40 鐘後，放行電聯車繼續南下，肇事原因鐵路警察調查中。
鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，昨深夜11時4分發生南下電聯車3297車次與轎車在水上溪洲平交道擦撞事件，初步了解是轎車闖越平交道侵入警戒線，所幸電聯車及時煞車只造成擦撞，無人受傷。
警方表示，電聯車經台鐵人員檢測無機械受損，事發約40分後，放行列車南下，確切肇事原因調查中。（編輯：張佑之）1100420
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。