台鐵南下電聯車昨深夜行經嘉義縣水上鄉溪洲平交道，與一輛轎車擦撞，幸無人傷亡，經檢測電聯車機械未受損，事故發生約40 鐘後，放行電聯車繼續南下，肇事原因鐵路警察調查中。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所表示，昨深夜11時4分發生南下電聯車3297車次與轎車在水上溪洲平交道擦撞事件，初步了解是轎車闖越平交道侵入警戒線，所幸電聯車及時煞車只造成擦撞，無人受傷。

警方表示，電聯車經台鐵人員檢測無機械受損，事發約40分後，放行列車南下，確切肇事原因調查中。（編輯：張佑之）1100420

(中央社)