孟澔、丁小羽靠按摩利器神救援，日前受邀擔任「TAKASIMA高島超手感4D按摩槍」體驗大使，兩人都熱愛運動，被網友封號山后海神，體驗新品後，剛當上新手奶爸的孟澔表示兒子遺傳到自己愛吃，9個月大已12公斤，每天總共有6小時都需要抱著巨嬰，手臂疲累痠痛成為家常，爸爸手症頭上身。近年征服台灣百岳計畫的丁小羽則說：「揹著15公斤重裝登山，第一天就鐵腿，追求山林芬多精會上癮的，希望登山有緣郎早日出現，一起征服山岳。」

近來當上新手奶爸的孟澔有感表示：「兒子剛出生就3700公克，遺傳到自己的186身高，胃口超好，9個月大就有12公斤以上，我都暱稱他阿肥，好友都叫他巨嬰。」他除音樂創作與拍戲外，只要在家，平均一天有近6小時都在抱兒子，相當每天舉啞鈴，他安慰自己這是免費的體力鍛鍊，有時兒子在懷中甜睡，更不敢放手，只好硬著頭皮抱著，雖然自己有運動習慣，但時間久了，二頭肌還是會痠痛，經常痛到無法高舉，只能自嘲這是幸福累。

孟澔（右）與丁小羽擔任體驗大使。（高島超手感4D按摩槍提供）

丁小羽則說：「喜愛運動與旅遊，體力耗費大，經常感到疲累，需要一個輕巧好攜帶的按摩神器，如一瓶礦泉水的重量，方便攜帶。」她兩年拜訪大霸尖山，身背10多公斤裝備，3天2夜走過4個百岳、70公里，等於跑兩遍超馬，她慶幸有4D按摩槍，讓她可以放鬆肌肉。

(中時 )