台韓混血歌手畢書盡，去年西洋情人節宣布和交往不到1年的圈外女友「H小姐」閃婚，更趕進度於同年7月生下與他同樣是巨蟹座的女兒「畢冰冰」。4月7日中午，本刊直擊畢書盡難得地帶著老婆出門放風看電影，只見兩人全程口罩戴緊緊，他甚至把帽沿壓低到幾乎看不到路，防疫與防狗仔的配備都做得很足。

去年2月西洋情人節，畢書盡宣布和圈外女友「H小姐」閃婚，不到1個月他又宣布老婆懷孕的喜訊。（圖／翻攝自畢書盡臉書）

四月七日中午十二點多，郭書瑤、詹子晴、林柏宏、賈靜雯和曾寶儀等藝人現身台北市信義區，爭看孔劉和朴寶劍主演的電影《永生戰》。還有一位全身黑、頭戴黑色棒球帽的男子，將帽沿壓得很低，口罩更是從下巴到鼻梁全部包住，就怕被人認出，但他左邊脖子的英文「decadent（頹廢）」刺青，讓本刊記者立刻確認他是畢書盡。

幾乎包住整張臉的畢書盡，刻意低調仍掩不住星味，但視線也受到影響，行進間必須將頭抬至微妙的高度，才能看清前方的路。至於他身旁戴著同款時尚黑白口罩的長髮女子，就是去年二月升格畢太太、七月誕下一女的「H小姐」，從她的平坦小腹與纖細長腿看來，身材已恢復產前的曼妙曲線。

看完孔劉新片《永生戰》後，畢書盡夫婦由4位女性工作人員護駕，轉往附近的商場逛街。（圖／本刊攝影組）

難得合體看電影的夫妻倆陣仗不小，由四位女性工作人員陪同開路，隨即進入影廳，直到下午兩點半，電影散場後兩人又與工作人員一同離開。此時畢書盡已將帽子稍微拉高，不時地轉頭望向右手邊的老婆，討論電影劇情，一行人隨後轉往隔壁的百貨公司繼續逛街行程。

看完孔劉新片《永生戰》後，畢書盡夫婦由4位女性工作人員護駕，轉往附近的商場逛街。（圖／本刊攝影組）

結婚才滿一年的畢書盡，今年二月初突傳出「發生家庭問題」，爆料者指他與老婆經常為照顧孩子的事情爭執，但第一時間他就在IG發文：「無聊，不是事實，再胡說八道，我一定會採取法律行動。」嚴正駁斥夫妻不和的傳聞。而從本刊從兩人忙裡偷閒看電影，並保持有點親密又不會太親密的微妙距離看來，夫妻感情還是很不錯。

日前畢書盡與林亭翰一同為大學明星演藝人員培訓學程，拍攝招募學員影片。（圖／台南應用科技大學提供）

去年正逢畢書盡出道十周年，原計畫二度在台北小巨蛋開唱的他，因疫情攪局，只能將紀念演唱會延至今年七月二十四及二十五日舉辦。初次攻蛋時他曾大方裸上身，秀出多處刺青，並笑稱自己「唱一場、刺一個」，不知此次二度攻蛋，他會在身上哪處留下紀念。

出道滿10年的畢書盡，7月將再次前進小巨蛋，舉行2場個人演唱會。（圖／老鷹音樂提供）

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(中時新聞網)