迎接一年一度母親節到來，感恩每位辛苦媽咪無私奉獻，宜蘭綠舞觀光飯店貼心推出各式優惠活動，不論是帶媽咪到宜蘭來趟舒緩身心的小旅行、或是選擇安排聚餐慶祝，亦或在家切蛋糕來場溫馨家庭聚會，「陪伴」無價、「心意」最重要！

與您相約一同歡慶母親節，飯店與台灣在地品牌合作，自2021/5/1(六)起至2021/5/31(一)止，旅客凡入住Villa客房，依房型隨機贈送中醫養生品牌「大人樣」限量大人來呷茶青草茶包數款，嚴選調養好氣色「清漾」金銀花青草茶、滋養身心「保漾」芭樂葉青草茶及「好樣」車前草青草茶三款（款式隨機，贈送數量有限贈完即止）。沏上ㄧ杯芳香甘甜的台灣好茶，奉上舒心茶香、開啟尊寵媽咪的宜蘭之旅！

而以融匯各國料理精髓、蘭陽在地食材為主打的蝶舞咖啡廳，四月起於週一至週四平日晚餐期間推出全新主廚套餐，可享用開胃菜、湯品、精緻主餐及美味甜點等，主廚以創意料理手法，激盪出菜餚全新火花。

經典沙拉「炙烤櫻桃鴨胸蝶舞花園沙拉」以經典宜蘭櫻桃鴨及飯店自家種植的香草和新鮮生菜入菜，淋上少許油醋醬即能吃進最自然原始風味；精選主菜「地中海爐烤香草紙包海魚」以經典的義式紙包爐烤手法，加入精選義式綜合香料，保留新鮮風味，打開紙包瞬間撲鼻而來的豐富香氣，為道地中海風格清爽料理。

另一道豪邁系「義大利燒烤海鮮牛肉串拼盤」則推薦喜愛大口吃肉的人，以新鮮蔬果搭配特級牛肉、新鮮鱸魚、干貝、大蝦高溫串燒，搭配滋味鮮美的義式風味淡菜，串成色彩繽紛的烤串上盤，既吸睛又美味！饗食價每套NT$980+10%起。

為歡慶母親節，於2021/5/1(六)至2021/5/9(日)也推出「寵愛媽咪」用餐好禮雙重送活動，期間於蝶舞咖啡廳或舞饌日式料理享用午晚餐，凡消費NT$980+10%以上之餐點，即贈日式園區遊園券乙張以及最新推出萌寵牧草乙份。樂遊美麗和風庭園、與可愛羊駝、水豚近距離互動打卡，來場溫馨療癒行！

此外，今年宜蘭綠舞觀光飯店點心坊也設計出限量「抹茶紅豆生乳蛋糕」，柔和色調、日系精緻質感外型，象徵對母親最純粹的愛及在子女心目中溫柔面貌，甜入心扉的日式抹茶風味，將新鮮生乳及主廚秘漬紅豆內餡巧妙搭配，讓口感更加自然清爽卻也不失綿密，化在口中也成為最健康的幸福滋味。

母親節限定「抹茶紅豆生乳蛋糕」售價皆為NT$680／6吋，即日起至2021/5/9(日)止開放預訂，提供電話或現場訂購，須至綠舞觀光飯店現場取貨，敬請於3天前預定，預約專線：03-9603808轉2001。更多活動詳情可至官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202/620

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