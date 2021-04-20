四維航(5608)近一周價上漲27.25％，有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，公司應證交所要求，19日公布3月營收2.89億元，年增46％；稅前淨利1,400萬元，年增109％；本期淨利1,500萬元，年增110％；每股盈餘0.09元。

四維航19日股價漲停板，收盤價27.25元，近一個月股價上漲46.93％，近3個月股價上漲188.18％。

(工商 )