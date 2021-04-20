四維航列警示股 公告3月稅前獲利1400萬元 08:502021/04/20 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四維航(5608)近一周價上漲27.25％，有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，公司應證交所要求，19日公布3月營收2.89億元，年增46％；稅前淨利1,400萬元，年增109％；本期淨利1,500萬元，年增110％；每股盈餘0.09元。 四維航19日股價漲停板，收盤價27.25元，近一個月股價上漲46.93％，近3個月股價上漲188.18％。 《台北股市》台股投機行情VS.美國重量級財報 外資4月轉買 美將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭列禁區 (工商 ) #四維航 #股價上漲 #警示股 #稅前獲利 #近一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 04:102021/04/20 財經要聞 航運鋼鐵火熱 台股飆新高 04:102021/04/20 財經焦點 報稅攻略系列五之一－二大亮點 五項新眉角 04:102021/04/20 財經要聞 瑞薩失火廠房 5月底前恢復產能 04:102021/04/20 全球財經 紅單交易 新竹地區占比最高 04:102021/04/20 金融．稅務 美四大指數全下跌 科技股喊殺 台積電ADR重創近3％ 08:382021/04/20 財經 長榮市值躋身台股20大 04:102021/04/20 財經要聞 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ 21:422021/04/19 財經 風水輪流轉 傳產大股東3月續狂敲自家股 12:372021/04/19 財經 中鋼3月份及第一季稅前盈餘 雙創單月及單季新高 15:232021/04/19 財經 《鋼鐵股》中鋼獲利步步升 Q1每股稅前賺0.83元 15:242021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 特斯拉死亡車禍 股價大跌逾3％ 馬斯克說話了 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 中鋼首季大賺 股價一飛沖天 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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