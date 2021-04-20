藝人祝釩剛去年4月遭警方查獲持有大麻油，祝因坦承持有並施用大麻油，台北地檢署要求他自費戒毒癮2年，給予緩起訴處分。未料他向觀護人報到驗尿時，又被驗出大麻陽性反應，北檢上月撤銷祝緩起訴處分，祝不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後認為祝再議無理由，已駁回祝聲請，祝遭撤銷緩起訴處分確定，北檢已另分「毒偵」案，並已傳喚祝說明，近期將依法起訴祝。

祝釩剛去年4月13日晚間，開車行經台北市建國北路、農安街口被警方攔查，車內傳出大麻味，警方在副駕駛座當場查獲一支裝了大麻油的電子煙，祝被員警帶回驗尿呈陽性反應，警方依違反《毒品危害防制條例》移送北檢複訊，檢察官訊後以5萬元交保。

全案經北檢偵查，祝釩剛在檢察官開庭時，表現得相當配合，供稱大麻油是多年前在夜店裡由別人贈送，他在車上施用後被警方查獲。由於祝坦承認罪，且犯後態度良好，雖然他之前涉毒，但已超過5年，依法可算是「初犯」，所以檢察官將祝釩剛處分緩起訴，但條件是在緩起訴2年期間內，必須自費戒除毒癮。

身高183公分的祝釩剛外形俊朗，本案是他第3次涉毒被逮。祝因2005年偶像劇《王子變青蛙》大紅，經紀公司成立偶像團體183club，祝是成員之一。不過，2007年祝因常被媒體拍到流連夜店，經紀公司決定結束雙方的合約，他因此退出男團183club。同年底，他因施用大麻，被裁定觀察勒戒40天。

祝釩剛上一次被逮，是2013年農曆年期間在家開趴，被鄰居檢舉噪音，警方到場盤查時搜出毒品，當時祝釩剛就獲緩起訴，並繳公庫6萬元。

檢察官考量祝釩剛是累犯，但距上次已超過5年，且他認罪，去年6月20日依自費戒癮治療2年為條件，再度處分緩起訴，期間2年。但他在緩起訴期間向觀護人報到時，尿液又被驗出陽性反應，檢察官在今年3月26日撤銷他的緩起訴，另於3月30日下午再傳喚祝出庭，祝面對媒體詢問時不發一語。

依據《刑事訴訟法》第 256-1條規定，被告接受撤銷緩起訴處分書後，得於10日內以書狀敘述不服之理由，向上級檢察署聲請再議。因此祝在接獲北檢撤銷緩起訴處分後，即具狀向高檢署聲請再議，但高檢署19日駁回祝聲請，祝遭撤銷緩起訴確定，北檢將在接獲高檢署公文及卷證後，依法起訴祝釩剛。

(中時 )