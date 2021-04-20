美國國務院昨（19）日表示，將大幅提升旅遊警示，全球約80%國家將被列入「不要旅行」（Do Not Travel）級別，指出這些國家將因為新冠疫情，帶給遊客「前所未見的風險」。值得注意的是，目前台灣被列為最低級別的第1級警示，全球只有台灣、紐西蘭、澳門等三地被列入。

綜合路透社、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國國務院的聲明指出，這項措施將會導致更多國家被列入第4級別的「不要旅行」警示，相當於全球約80%的國家都被列入。

國務院也強烈建議美國公民重新考慮是否出國旅行，指出這項措施並不代表要重新評估各國的公衛狀況，而是反映國務院旅遊警示系統有所調整，以更依賴美國疾病管制暨預防中心（CDC）現有的流行病學評估。

美國國務院預計本周會調整旅遊警示，以更符合CDC的旅遊建議。

目前全球200多個國家中，被美國列入「不要旅行」級別的國家共有34國，包括查德、科索沃、肯亞、巴西、阿根廷、海地、莫三比克、俄羅斯、坦尚尼亞等，若提升至80%國家，相當於還要一下子另外列入130國。

多數國家現在都被列為「重新考慮旅行」（Reconsider Travel）的第3級警示。

台灣的新冠防疫成果被國際社會視為成功經驗。

國務院的聲明稿指出，專家在評估各國旅行風險時，還會考量境內的檢測可得性及對方目前對美國公民的旅行限制。

現階段只有台灣、澳門、紐西蘭還被列為最低級別的第1級「行使正常預防措施」（Exercise Normal Precautions）級別。

美國國務院最近一次更新關於台灣旅遊警示是在2020年8月，內容指出台灣已經不再受到新冠肺炎限制的影響。目前美國CDC對台灣發布的健康預警（Travel Health Notice）為第1級，代表新冠疫情程度為第1級「低」級別。

美國CDC 3月更新旅遊指南，指出完整接種疫苗的民眾能夠在境內或是出國旅行，不過CDC仍建議民眾盡量戴口罩、避免群聚場所、保持社交距離、勤洗手等，將染疫風險降到最低。不過CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）隨後仍表示，不建議民眾現在就出遊，因為全美各地仍有許多新冠病例。

(中時新聞網)