名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)不幸遭逢喪子之痛，他年僅33歲的長子Antron去世了。皮朋在IG寫道：「我心碎地告訴大家就在昨天(美國時間18日)，我送走了我第一個兒子Antron。我們共同熱愛籃球，我們聊過無數的籃球話題，他患有氣喘，若非如此我相信他可以打進NBA。」

皮朋沒有透露Antron的死因，他盼望大家給他們家屬保留隱私。雖然皮朋有很多小孩(最多時有8個)，但Antron是他與首任妻子凱倫(Karen McCollum)唯一的孩子。Antron出生於1987年，也就是皮朋選秀進入NBA的那一年，皮朋1988年與凱倫結婚，1990年離婚。Antron有打過大學籃球，後來居住於亞特蘭大擔任一名機械技工。

「他拒絕讓氣喘病打倒，Antron總是樂觀與努力，我很驕傲他成長為這樣的男人。請大家為他的母親凱倫、他的親友祈禱，一個善良美麗的靈魂太早離開了。我愛你，兒子，請安息吧，直到我們再見面的那一天。」

皮朋1997年與實境秀女星拉莎(Larsa Younan)結婚，育有4個小孩，第一個出生的是皮朋二世(Scotty Pippen Jr., 2000年出生)。在皮朋所有孩子裡，二世擁有最高的籃球天賦，他是范德比大學校隊主力控衛，本月宣布將投入今年NBA選秀。

此外皮朋與兩位前女友還有3個小孩，分別於1994年、1995年出生，其中1個雙胞胎女兒出生9日即夭折，現在他剩下6個孩子。儘管那時候年紀幼小，Antron是唯一親眼見證父親建立90年代公牛王朝的孩子，

(中時新聞網)