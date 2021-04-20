網美PO出被畫成鬼畫符的百元鈔票許願，讓不少人質疑這樣合法嗎？（圖／翻攝自Dcard）

在鈔票上亂塗鴉恐觸法！一名網友分享數張IG限時動態的截圖指出，高雄兩名網美疑將新台幣百元鈔票當作「許願鈔」，在上面胡亂畫並寫下心願，引發網友討論，原PO也直言懷疑此行為的合法性。根據《妨害國幣懲治條例》規定，若損毀幣券導致不堪使用，將處幣額5倍以下的罰金。

一名網友日前在Dcard上分享五張截圖表示，稍早在Instagram上滑到兩名小網美的限時動態，點開第一則限動就讓他嚇到，只見對方用奇異筆在百元鈔票上鬼畫符，疑似將新台幣當「許願鈔」來用，將希望達成的願望都寫了上去。

接著畫面一轉，可發現酒吧店內的柱子與牆面上，佈滿許多被塗鴉的鈔票，各種國家都有。對此，原PO感到很疑惑，因為據他所知在是不可以在國幣上塗鴉的，因此也質疑網美的行為是否觸犯毀損國幣的罪嫌。

貼文引起網友討論，「要寫在藍色或紫色的才秋（台語：厲害）啊！怎麼會寫在紅色的啦」、「荒唐，這個應該是無知吧」、「毀損國幣罪應以破壞國幣到不堪使用或無法使用地步，才會構成嗎？單純畫畫應該還不至於影響流通？」

不過，多數店家看到這樣嚴重塗鴉的鈔票可能都不會收，因為怕拿到銀行去恐怕無法換鈔或存進帳戶裡，而且收了這樣的鈔票，要找錢給客人時也恐遭對方拒收。

根據《妨害國幣懲治條例》第五條規定，故意損毀幣券，導致不堪使者，將會處以所損毀幣額5倍以下的罰金。而根據《刑法》第197條規定，意圖供行使之用而減損通用貨幣之分量者，處五年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。

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(中時新聞網)