台泥(1101)近年積極投入再生能源及儲能發展，昨(19)日晚間11:30舉行重大訊息說明會指出，董事會決議斥資1.32億歐元，以每股歐元17.1元的對價，收購Engie Eps合計772萬1453股股權，占總發行股份總數60.48%。

台泥周一外資雖轉賣超9110張，但本土自營商仍持續加碼買超，推升股價突破50元大關，收在50.4元。台泥強調，強化儲能事業並拓展國際化腳步，將持續關注評估可能合作儲能事業標的，並擬透過併購、股權投資方式，拓展儲能事業版圖。昨日決議收購Engie Eps儲能公司，是否會受到市場認同，今日有待觀察。

台泥副總黃健強指出，與ENGIE SA集團簽署「Sale and Purchase Agreement」，收購Engie Eps60.48%的股權。Engie Eps為一座落於義大利並於法國上市的儲能公司，具有提供Giga Storage，Microgrid及電動車儲能解決方案的技術，其案場實績遍布歐洲、美洲及非洲。

透過本併購案，黃健強說，可以擴展台泥集團在能源及儲能國際市場的能見度並補強本集團儲能領域的技術能力。後續集團將持續加快其全球擴張的步伐，該交易將成為支援集團未來全球戰略藍圖的基石。

此股份收購案交割將於取得相關主管機關的核准後辦理。黃健強指出，待交割完成取得Engie Eps 60.48%股權時，台泥將依法國證?交易相關法令規定，對Engie Eps在法國證券交易市場上的其他流通股份，向當地主管機關提出強制收購申請並由Engie Eps指派獨立專家出具合理性意見書。

(時報資訊)