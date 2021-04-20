《證交所》汎德永業今起開放融資融券交易 07:452021/04/20 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，汎德永業(2247)自2020年10月12日上市至今已滿6個月，且符合相關標準規定，公告自4月20日起得為融資融券交易。 《櫃買市場》瑞基開放融資券交易 彬台、歐買尬預收款券 《基金》實施申購控管 富邦越南ETF溢價縮小 (時報資訊) #汎德永業 #融資 #融券 #標準 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》希臘開放旅遊 急甩疫情陰影 12:342021/04/20 財經 《台北股市》台股投機行情VS.美國重量級財報 外資4月轉買 08:362021/04/19 財經 瑞基股票自4／20起得為融資券 16:142021/04/19 財經 昔日一人一封信 國家攝影文化中心終開館亮相 18:462021/04/19 生活 彬台、歐買尬兩檔股票 4／20起預收款券 20:422021/04/19 財經 基隆海科探索館改收費 市民轟食言 04:102021/04/20 地方新聞 報稅攻略系列五之一－二大亮點 五項新眉角 04:102021/04/20 財經要聞 專家傳真－21世紀頂尖專利人士 04:102021/04/20 專題周報 光影如鏡─展望攝影藝術新紀元 04:102021/04/20 藝文副刊 健保即起開放查論文 助攻學術研究 11:472021/04/20 生活 台灣下一座護國神山 04:102021/04/19 時論廣場 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 比特幣還能燒多久 專家2點分析曝真相 - 財經 傳產F4超火 550萬股東嗨翻 - 財經要聞 - 工商時報 台廠首家 東元將生產離岸風電發電機 - 財經焦點 - 中國時報 DRAM合約價 Q2漲更凶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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