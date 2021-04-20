台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，汎德永業(2247)自2020年10月12日上市至今已滿6個月，且符合相關標準規定，公告自4月20日起得為融資融券交易。

(時報資訊)