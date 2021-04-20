美國中情局（CIA）日前公布2021年全球生育率預測報告，台灣在227個國家地區中墊底，排後一名。財經網美胡采蘋分析，這幾年都是外配擔負起台灣生育的任務，自從新冠疫情爆發後，導致與東南亞聯姻困難，再加上許多人把不生小孩的原因怪罪到房價太高，但「我認識一堆住豪宅的人，也都沒有生子」，外界不要再牽拖。

胡采蘋昨（19）日在臉書粉專《Emmy追劇時間》發文指出，這幾年都是外配負擔起台灣生育的任務，但自新冠肺炎爆發後，導致與東南亞聯姻有困難，不僅移民有問題，連相親的機會都沒有。

話題一轉，胡采蘋說，許多人會把房價太高，當成不生小孩的藉口，「我認識一堆住豪宅的人，也都沒有生子」，難道東南亞外配是住好房子才願意生嗎？她認為這與台灣人現在的生活方式及家庭觀念改變有關。

胡采蘋進一步指出，如果一個地方的房價開始往下跌，且以後都只跌不漲，才真的沒有人會想要買這裡的房子，更不會想生小孩，因為這個地方明顯要完了，就像是有一支股票大家都買得起，但以後絕對不會漲，「你還會買嗎？」

胡采蘋表示，大家都希望買到只會漲的房子，所以之前那些只有地上權的建案都賣不好，她強調買房當然是一種投資，下手前一定會先問前景好不好，跌的房子你買嗎？只准跌不准漲的房子你才不會要。

(中時新聞網)