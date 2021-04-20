走進台中新餐廳〈飛花落院〉主建建築，必須走過瀑布與水池相佐的木橋棧道，心境亦隨之轉換。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉的園區占地1025坪，主建築則約300坪，非常大器。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉的庭園區規畫有多間茶亭，亭內可擺設茶席品茶、休憩。（圖／姚舜）

除了老石頭外，〈飛花落院〉也用了非常多的老木建構日式和宅的外牆，藉由老木內薀的「歷史感」傳遞溫度。（圖／姚舜）

台中〈飛花落院〉2樓的茶空間因穿透性強故視覺遼闊，但設計師巧妙運用不同元素規畫出不同的空間。（圖／姚舜）

台中〈飛花落院〉1樓的戶外有景，二樓也利用露台設計枯山水庭園景觀，可作為俯瞰台中市的「前景」。（圖／姚舜）

台中〈飛花落院〉2樓有一茶空間有一立面的「枯山水牆」，在此品茶與茶人互動，別有閒情雅趣。（圖／姚舜）

台中〈飛花落院〉一樓用餐區，設計師利用竹子打造「軟隔間」，為客人保留私密性。（圖／姚舜）

入夜後的〈飛花落院〉在光與影映照下，另有風情況味。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉的菜單是以「會席料理」架構傳遞日料美學，這個季節第一道為用櫻花漬沖泡的〈櫻茶〉。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉開幕推出的第一套春季套餐，前菜〈白花椰菜豆腐．琥珀凍〉是以柴魚昆布高湯晶凍搭配白花椰碎與百合根。（圖／姚舜）

〈海老真丈〉是用蓮藕片包捲白蝦泥作餡，再淋上用出汁和菠菜泥熬煮的醬汁賦味，同時表現「春色」。（圖／姚舜）

〈刺身盛合〉內有：蝦母、小卷、白魽（魚甘），以及油脂豐厚的煙仔虎。（圖／姚舜）

這個季節的煙仔虎油脂最肥美，〈飛花落院〉主廚以鹽麴點綴提味。（圖／姚舜）

「缽物」是將新社香菇與大坑麻竹筍炸成天婦羅後，再以水井產的白蘿蔔調成蘿蔔泥賦味，是一道體現在地風土特色的菜餚。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉春季套餐中〈手毬壽司〉共有5種不同口味，形色味討喜。（圖／姚舜）

〈辣味烏魚子手毬壽司〉的形狀近似法國小泡芙。（圖／姚舜）

〈玉子燒手毬壽司〉用了德國魚子醬和鮭魚卵提味。（圖／姚舜）

〈酒盜酪梨手毬壽司〉是用「鹽辛」提味，鹹鮮回甘搭配酪梨。（圖／姚舜）

〈炸蝦天婦羅〉（右）的鮮蝦是沾附切成絲條的芋頭油炸，口感更加酥脆。（圖／姚舜）

享受〈鹿兒島和牛紐約克〉可以柚子胡椒、櫻花鹽，或是鹽昆布搭配提味。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉春季套餐「碗物」，由下而上是蛋豆腐、車海老，以及大根薄片，吃食時沖入鮪魚高湯。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉的〈季節野菜釜飯〉，透過食材搭配，顏色也「非常春天」、引人食慾。（圖／姚舜）

〈季節野菜釜飯〉上桌後，可將毛豆、油菜花、米香、芥菜，以及姻脂蝦共拌吃食。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉的〈杏仁豆腐〉，口感非常彈Q滑嫩，杏仁香中並拌著幽微的花生 香。（圖／姚舜）

〈飛花落院〉春季套餐的甜點〈最中餅〉，以紅豆牛奶作餡。(圖／姚舜)

十年！連規畫開發加上整地興建的整整花了十年，總投資金額已逾2億元的台中〈飛花落院〉餐廳終於將在4／24日正式開幕了。這個「離塵不離城」、位在台中市新社海拔465公尺山上，全區占地1025坪、建物逾300坪的，以和風老屋建築美學概念規畫設計的日料餐廳，如今終於要將讓人望之「一眼震撼」的空間場域，以及傲世的禪風意境公諸於世，接受消費者訂位。如是的情境、如是的況味，如是手筆與如是用心，非僅難得、更為百不一遇，預料開幕後將立馬成為「美食名勝」，吸引品味男女、食家饕客前往朝聖。

飲食，連結並承載了人與土地共生的關係，並記錄著人們生活作息與習慣」。用餐進食的空間、環境與場域，更會直接或間接影響甚至左右人的感知與情緒。而餐廳所在地點、建築、空間與裝潢設計，更是傳遞飲食體驗的展場，連結了消費者與食物的關係，並透過氛圍營造，讓食客產生記憶。而讓人宛如置身山中祕境的〈飛花落院〉，就是以空間場域和美食營造獨特寧謐氛圍，讓人放慢腳步、自我觀照的餐廳。

都說：台中的餐廳就是大器。台中餐飲業者投資開設餐廳向來不手軟，一擲千金、非常豪氣。不過，台中的「大餐廳」，泰半以豪奢華侈、富麗堂皇，營造恢宏氣勢，並以頂級定位以廣招徠。而投資開發〈飛花落院〉的麻葉餐飲公司卻選擇走一條不一樣的路，十年磨一劍地慢慢磨，一花一草打造日式庭園，一木一石的蓋出和風老宅，以非凡氣韻傳遞內歛品味。

「息燕歸簷靜，飛花落院閒」，出自唐代詩人蘇頲的「山驛閒臥即事」，〈飛花落院〉的主人與設計師利用「時．光．茶．門．燕」5元素，以及山水、長廊、茶屋、茶室、凹間、臥榻、許願池、老石牆與鳳凰木等建築設計語彙，詮釋演繹「「靜．淨．境．靚」與「沈澱．款待．思念．心願．踏實」的意境與情懷，阻絕紅塵俗務與喧囂擾嚷，讓來客「自然放下」。

「為什麼要花10年？」，麻葉餐飲執行長Sandy魏幸怡含蓄表示，公司沒有財團背景，卻也不想急就章，為求好、寧願慢慢做，「賺一點，做一點」，規畫開發用了10年時間，興建則花了7年。也就是慢工出細活，才得今日面貌示人。Sandy並透露，園區內其實還有4間民宿裝潢施工中。

〈飛花落院〉的餐食標榜「和宅料理美學」，掌握旬節、以懷石與會席料理的架構舖陳菜單，照著先附、煮物、造里、缽物、凌物、彈肴、碗物、食事與甘味的順序與節奏出菜，有禪風意境、卻沒有懷石與會席料理般那麼多「繁文縟節」，每套10道菜品，每人3200元。

除秉「食當令」與「一菜一皿」的究極日料精神，〈飛花落院〉的廚藝團隊並旁徵博引、跨界融合，導入當代廚藝演繹菜餚，創造與傳統日料有別的視覺或味覺體驗。

如前菜〈花椰菜豆腐．琥珀凍〉，是以日式高湯晶凍搭配白花椰菜泥做的豆腐與新鮮白花椰菜碎，創造多元口感與風味層次。「真丈」是檢測日料職人對蝦蟹鮮度掌握與運用高湯賦味技法成熟與否的指標，〈飛花落院〉的〈海老真丈〉以白蝦絞碎出膠作成丸子，吃得出甜味，再用片薄的蓮藕包捲後淋上以出汁提味的菠菜醬汁，除了提鮮增色，這菜與食事的〈季節野菜釜飯〉，都以食材的形色，體現了「春色」。

缽物〈新社．水井、大坑風味野菜〉，充分傳達了「體現在地風土」的當代料理精神，廚師將「在地風士名物」新社香菇與大坑竹筍炸製成天婦羅，再以調味的白蘿蔔泥覆蓋，是巧妙組合。

以切絲芋頭取代麵衣沾附在芝蝦上炸製成天婦羅，酥脆更加酥脆。在〈海老蛋豆腐〉上覆蓋一層大根薄片，好似覆蓋一層薄紗為菜餚在視覺增加了「涼感」。以蝦母、小卷、白魽（魚甘）與煙仔虎共構的〈刺身盛合〉，呈盤精緻，除現磨山葵和紫蘇花外，盤上燈籠果、煙仔虎肉身上並點綴鹽麴，食客可藉此平衡味覺。

凌物〈毛毬壽司〉精緻小巧、一口一顆，有玉子燒、燻鮭魚、烏魚子、星鰻，以及酒？酪梨等5種味道，每款並以主、副食材搭配組合創造多層次口感與風味，且形色搶眼吸睛。

〈飛花落院〉的用餐區在1樓，可同時接待80位客人，但Sandy表示，為了顧好品質，開幕初期每個餐期預計只接待42位客人。這樣的「總量管制」雖非「飢餓行銷」，但預料開放訂位後，「就是難訂」吧。

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