一名就讀桃園某大學的的女學生，3月份將內衣晾曬在宿舍內曬衣場，當她收衣時，卻發現內衣上有不明白色污漬，湊近鼻子一聞之下竟然有濃厚的「嘉明味」，讓她當場嚇壞，懷疑有變態入侵宿舍，於是自扮柯南，果然清楚錄下變態男行徑，女學生取得影像後立刻報警，中壢分局查出身分後，將該名變態男大生傳喚到案，並函送法辦。

中壢警方表示，確實曾在上個月接獲轄內女學生報案，有變態狼出現在學生宿舍，並依據女學生所提供的影像，查出涉嫌毀損衣物的男子，事後經傳喚到案後，男方曾要求與女方和解，但女方不接受，因此依照毀損罪嫌函送法辦。

據了解，該名大學女生平日洗完衣物，均會晾曬於宿舍頂樓的公用曬衣場，由於該處為公共區域，宿舍內住宿生均可出入。上月中旬，女大生準備將內衣收回時，突然看見深色內衣上有白色污漬，當下以為衣服洗不乾淨，於是湊近一聞，竟然有濃厚的腥臭味，讓她懷疑有變態出沒。

不過該名女大學生相當冷靜，為了要揪出變態男，除了向房東報告外，還向房東要求自扮柯南自行加裝監視器，果然過沒幾天，就清楚錄到一名年輕男性，趁著她晾衣後，偷偷潛入曬衣場，選定她的內衣，取下後進行猥褻舉動。

果然第二天，女學生再度檢視她晾曬的內衣後，竟然又發現帶有「嘉明味」的白色污漬，因此認定是該位變態男所為。

女大生取得畫面後，和房東討論該名變態男有可能是住同棟的男學生，於是帶著錄下的畫面，向轄區派出所報案。警方事後進行查訪，得知變態男身分後，傳喚該名男大生到警局製作筆錄。

據了解，該名變態男大生坦承犯案，但數度相望與女學生和解了事，但女學生認為此舉恐讓該位變態男一犯再犯，當場斷然拒絕，警方依毀損罪嫌，將該名男大生移送檢方偵辦。

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(中時新聞網)