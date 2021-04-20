靜宜大學攜手《Cheers》雜誌，舉行紀錄片《男人與他的海》公益放映會；邀請靜宜與台中市多所高中、國中小、幼稚園師生，及生態、海洋研究學者240多人到場觀賞。（陳世宗攝）

《男人與他的海》紀錄片不只是一部電影，更喚起國人對海洋的重視，引領社會啟動善的循環！（陳世宗攝）

期望透過紀錄片，集結各界力量，培育「海洋教育種子」；也協助更多年輕學子認識大海，能勇敢朝著自己夢想邁進。（陳世宗攝）

靜宜位於台中海線，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區，校方積極推動大學社會責任(USR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，也以創新策略，連結國際永續議題。（陳世宗攝

靜宜位於台中海線，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區，校方積極推動大學社會責任(USR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，也以創新策略，連結國際永續議題。（陳世宗攝

《男人與他的海》紀錄片不只是一部電影，更喚起國人對海洋的重視，引領社會啟動善的循環！靜宜大學攜手《Cheers》雜誌，舉行紀錄片《男人與他的海》公益放映會；邀請靜宜與台中市多所高中、國中小、幼稚園師生，及生態、海洋研究學者240多人到場觀賞。

紀錄片《男人與他的海》由「黑糖」導演黃嘉俊籌製超過3年、橫越8500公里，是一場鯨豚相遇、美麗海洋的視覺盛宴；記錄著海洋文學作家廖鴻基與水下鯨豚攝影師金磊，兩位投奔大海的「父親」，追逐海洋夢想的動人故事。讓身處海島的我們，隨著主角出海共同體會鯨豚生活及一幕幕美麗的天然海景；也瞭解海洋文化、生態環保、人文關懷等議題，不再害怕海洋，而將海洋當成冒險、航向未知的場域。

靜宜大學媒體聯絡人楊富玲說，該校跟紀錄片《男人與他的海》結緣於《Cheers》雜誌「2021大學辦學績效成長Top20」頒獎典禮；靜宜校長唐傳義在領獎同時，受到天下學習事業群總經理劉鳳珍的推薦與感動，立即報名加入「1萬名海洋之子」行列。

靜宜大學位於台中海線，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區；校方積極推動大學社會責任(USR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，不僅開設相關課程及體驗活動，也以創新策略，連結國際永續議題；期望大手牽小手為自然生態盡心力，凝聚對土地與海洋的認同，發揮加乘效果！

楊富玲說，《男人與他的海》2019年由群眾募資，並許下「1萬名海洋之子」公益放映的宏願，這讓她在規劃放映會時，被賦予更深層的責任，特別珍惜每一張匯集眾人愛心的票券。感謝過程中鼎力協助的記者好友，靜宜同事及校內外貴人，讓活動圓滿達標！透過群眾力量，也啟動「善的循環」，協助更多年輕學子認識大海，能勇敢朝著自己夢想邁進。

靜宜推廣教育處秘書黃致榮與老婆謝穎慧，及就讀小二及幼幼班的小孩觀賞該部電影。黃致榮說，因喜歡旅遊，到花蓮賞鯨遇到海豚，心裡的感動無法形容。希望藉由紀錄片，小朋友能瞭解台灣豐富的生態資源，也感受生態保育的重要。謝穎慧說，我們從小被禮教束縛，顯得保守，透過該片找回初心，未來也會支持孩子冒險，完成夢想！

媽媽江郁玲帶著分別就讀大雅國小三年級及五年級的一對子女，觀看紀錄片。江郁玲說，台灣是島國，希望結合紀錄片與生活經驗，讓孩子懂得珍愛環境、隨手做對環境有意義的事，並自發性養成日常生活的好習慣。

台中港都輪扶社長任慶峰表示，扶輪社長期結合各界資源，攜手環保愛地球，也推動青少年服務等公益活動，這與紀錄片精神不謀而合！未來會持續深耕，培育更多環保與海洋教育種子。

(中時 )