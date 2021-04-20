國內第一家網銀樂天國際銀行1月19日對外營業至今已經滿三個月，初期主打線上開戶、定存、信貸及樂天生態圈會員機制，為讓網銀服務更完整，樂天再推出12項網銀安心功能，訴求安全和便利全面升級，包括線上大額轉帳、生活繳費、金融卡管理及全新信貸產品，客戶只要透過手機，不分平日或假日，24小時隨時隨地都能完成金融交易。此外，樂天預告即將與合作夥伴推出行動支付，客戶打開銀行APP就能在商店掃碼付款，目前正進行最後階段的檢視。

樂天國際銀行表示，有愈來愈多的客戶將網銀的帳戶作為主要往來帳戶之一，其中轉帳匯款的額度是使用上的痛點，同時樂天也發現客戶希望大額資金進出可以有隱私性和安全性，因此樂天推出「線上約定大額轉帳」，免再跑分行趕三點半，全程透過線上就能完成，一天最高可以轉帳新台幣300萬元，方便資金進出管理，客戶還可以根據自己的需求調整轉帳額度，比起分行臨櫃匯款更加便利。

樂天也分析客戶使用網銀的習慣推出12項全新便利功能，客戶生活繳費可依照客戶繳費習慣提供快速繳費或週期性繳費通知，比拿著紙本帳單到超商更方便，而且提供最近兩年的繳費紀錄方便記帳另外，貸款客戶希望月付金的負擔小一點，在領到獎金時能多還一點本金降低利息支出，之後若又有報稅需求需要現金週轉可再度使用額度，因此推出可以隨借隨還、不動用不計息的循環型信貸，不用被綁約，充分滿足客戶的需求。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，因為純網銀沒有實體的分行和業務人員，因此樂天國際銀行更聚焦改善網銀服務流程，希望不論客戶年紀，都可以感到便利和易於理解的客戶體驗，將複雜的金融商品化繁為簡是銀行目標。

(時報資訊)