中華電(2412)持續積極布建5G，2021年5G基地台將加量、加速建設，目標年底前超過1萬座，針對全台六都核心都會區、重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋，讓客戶體驗真正有感的行動網路品質。

中華電指出，公司不僅擁有4G/5G 最大頻寬、最廣涵蓋、最多基地台及全台唯一5G NR + 4G 5CA先進技術等優勢，更領先全球採3.5GHz與2.1GHz高低頻搭配佈建，突破室內天線系統頻段限制，成為台灣首家快速提供N2100室內場域5G信號涵蓋的電信業者，有感提升5G客戶室內涵蓋體驗。

中華電信行動網路品質屢獲國內外肯定，繼OoklaR調查的「Speedtest 2020 Q3-Q4台灣報告」，中華電信榮登「行動網速第一名」、「最佳行動網路涵蓋」、「最佳行動網路」大獎，並蟬聯最新一季的「2021 Q1 iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」等殊榮，亮眼成績傲視全台；加上日前Opensignal公布的全球180家電信商行動網路體驗最新調查，中華電信同時獲得「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比國際認證全台第一；亦甫於卓越雜誌公布的2021「卓越電信商評比」網路民調結果，榮獲「最佳行動網路」、「最速5G」獎項，顯示中華電信行動網路品質全台第一，中華電致力提供5G客戶最佳服務，目標年底前提供5G NR CA服務，為客戶打造最有感的行動上網體驗。

(時報資訊)