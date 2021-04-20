1名女網友在男友的衣櫃裡意外發現1個並非她尺寸的女性內衣，且吊牌已剪，她因此認為不是男友偷偷準備送她的禮物，崩潰推測男友已出軌；還有網友精闢分析3點，包含裝內衣的袋子有洗滌痕跡，顯示非全新禮物袋，且內衣也有撐開痕跡、款式過於可愛等，推測就是非原PO的女性臨時藏置的內衣。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前打工提早回家，整理男友的衣櫃時，竟發現1個束口袋內裝著1件吊牌已拆的女性內衣；而男友曾嫌棄過她胸部太小，該內衣的尺寸過大，明顯不是對方買來送她的，「而且就算真的買錯，吊牌應該也還會在才對。」她因此懷疑男友出軌，難過地詢問網友該怎麼辦？

1名女網友在男友的衣櫃裡意外發現1個並非她尺寸的女性內衣，且吊牌已剪，她因此認為不是男友偷偷準備送她的禮物，崩潰推測男友已出軌。（圖／翻攝自Dcard）

1名網友根據該原PO公布的照片，列出超精闢的3點分析，其1為束口袋的開口有線頭散開，應為重覆洗滌痕跡，因此應非全新禮物袋；其2為內衣副乳處的蕾絲紋理蕾有不平均撐大跡象，應非新品；其3為款式簡約可愛，是少女喜歡的款式；綜合上列3點，該網友推測內衣的主人應為原PO之外的的20至40歲女性，認為應該是對方臨時不知道放哪處，因此將內衣緊急放在袋子內藏置。

1名網友列出超精闢的3點分析，包含束口袋的開口有線頭散開、內衣副乳處有不平均撐大跡象，判斷該內衣非原PO的。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則留言說，「直接質問男友，看他的反應，相信自己的直覺」、「會不會男友有女裝癖，他自己穿的」、「會不會他是幫你先買好，等你發育完還可以穿的？」「是小三的吧？誰沒事在家裡放別的女生的內衣」。

(中時新聞網)