強颱舒力基開始北上，預計周四(22日)離台灣最近，氣象達人彭啟明表示，颱風不會直接影響台灣，但東半部有雨，西半部仍晴朗甚至需注意空氣污染，周五(23日)颱風東移後，大陸南方雲系接近，周末有些水氣移入，周日到下周一(25至26日)全台都有機會下雨，是4月雨最多的一次，但雨時多時少，雨量可能無法解決旱象。

地震、沙塵暴、颱風接連現 戴立綱:這兩樣還會再來

彭啟明在臉書表示，強颱舒力基清晨位置在台灣東南方910公里處，緩慢往北移動，強度有減弱的趨勢，可能今、明兩天降為中颱，預計周四離台灣最近，屆時中心距離台灣東南方仍有5、6百公里，暴風圈離陸地也有2、3百公里，不直接影響台灣，但這幾天要注意東南部沿海長浪，東半部有很外圍的雲系移入帶來降雨，西半部仍很晴朗，甚至要注意下沉氣流，以及大氣穩定下的空氣污染。

彭啟明表示，周五(23日)颱風東移後，牽動整個大氣環流，將會有大陸南方雲系接近，周末有些水氣移入，周日到下周一(25、26日)全台都有機會下雨，目前這道鋒面結構仍在變化中，預測上雨時多時少，雨量可能無法解決旱象，但任何一點機會都不能錯過，以目前來說，四月份降雨嚴重偏少，僅有少數山區午後對流陣雨，因此這有可能是4月較多的一次降雨。

彭啟明表示，今天全台仍是晴到多雲的天氣，溫度略回溫，北部20至27度，中南部21至30度，東半部20至24度，東半部雲量增多，偶有局部陣雨，南部山區仍有午後陣雨，但和前兩天相較，正在減少當中。大致上未來幾天都維持類似天氣，溫度甚至會再略高一點，尤其是周四颱風最接近的時候，會感覺更悶熱。

彭啟明說，通常4月份開始，西半部山區午後熱對流會開始加強，但今年整個區域大環境偏乾，溫度回升速度不夠快，午後熱對流發展的條件都一直在臨界點，山區午後常常是多雲的天氣，讓降雨嚴重不足，預期進入5月，應該有機會降雨，但尚未有更大系統接近，能解決旱象的跡象，只能靠一次一次的降雨，平衡日不敷出的用水。

(中時新聞網)