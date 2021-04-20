全球疫情出現惡化，加上美債殖利率略回升，影響科技股表現，周一美股四大指數皆出現下跌，道瓊下挫123.04點（或0.36%）至34,077.63點，特斯拉受2死事故影響重挫3.40%，台積電ADR則受到科技整體表現不佳拖累大跌近3%。

美國財報季續跑，投資人明顯仍在觀望，加上不利因素較多，四大指數開盤就出現下跌，盤中賣壓仍重，終場道瓊跌0.36%，標普500下跌22.21點（或0.53%）至4,163.26點，那斯達克指數下挫137.58點（或0.98%）至13,914.77點，費城半導體下跌82.08點（或2.52%）至3,171.00點。

特斯拉受自駕撞樹火燒車造成 2 人死亡的事件影響股價，重創3.40%至714.63美元，連帶電動車概念股都受到牽連，上周剛上市的虛擬貨幣交易平台也走跌，下跌2.63%至333美元。

由於那斯達克與費城半導體都下挫，台積電ADR表現並不理想，下跌3.44美元（或2.89%）至115.40美元，鴻海ADR小跌0.07美元（或0.74%）至8.66美元，聯電ADR同樣走跌0.01美元（或0.11%）至9.47美元。

根據數據顯示，全球新冠肺炎出現再發燒的狀況，近7日確診數寫下新高紀錄，尤其印度、巴西等地最為嚴重，這使得已出現復甦訊號的美國經濟再面臨壓力，同時美債殖利率微幅上升0.03%，進而影響周一美股表現。

(中時新聞網)