周潤發和成龍都是香港電影圈大哥級的人物，不過兩人卻從來沒合作過，據悉，成龍多次表達想和周潤發合作，但都被婉拒，而劉德華也在受訪時一語道破背後真正原因。

周潤發和成龍拍過不少經典作品，在電影圈相當有成就，周潤發曾3度獲得香港金像獎最佳男主角，並2次獲得金馬獎最佳男主角，還是首批到好萊塢發展的影星，《上海灘》、《英雄本色》、《賭神》等都是他的代表作。

周潤發從沒和成龍合作過。(圖／本報系資料照)

成龍從武術指導發跡，當過歌手、導演、編劇和電影監製，以功夫動作喜劇風格為主，擅長創新特技動作聞名，自導自演的動作片《師弟出馬》打破香港票房紀錄，他的多部電影如《尖峰時刻》系列，在美國擁有極高票房，在國際上是著名和有影響力的人物之一，2016年更成為首位華人獲得奧斯卡終身成就獎。

兩人都在電影圈有極高影響力，90年代更和並列香港的雙周一成，不過他們卻從沒有合作過，據港媒報導，成龍曾多次表達想和周潤發合作電視劇或電影，但都被婉拒。

對此，劉德華曾在採訪時說到，他們「不是一類人」，原來就在於因為兩個人走的路不一樣，成龍以動作為主，周潤發擅長人物形象刻畫，因為風格不同，在拍戲時肯定會存在著分歧，所以如果真的要合作，不同風格和主題要放在誰身上，都很難去拿捏。

(中時新聞網)