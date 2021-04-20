美國10 年期公債殖利率再度回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於-0.36%至-2.52%，其中費半指數漲幅表現最為弱勢，台積電ADR下跌2.89%，聯電ADR下跌0.11%，特斯拉下跌3.74%，蘋果上漲0.23%。

台股量增上漲，惟無法超過4900億，短線仍有量價背離疑慮。周一收盤創新高，下檔支撐為5日線(約17,037點附近)，壓力為17,400點附近。日KD進入超買區，短線仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.22%，收在211.21點。短線支撐為205點附近，壓力為216點附近。

台股加權指數周一在原物料族群全面噴出帶領下指數再創新高，就台股技術面，短線上仍沿5日線走揚，惟短線乖離過大，加上本周期貨將結算，操作上勿過度追高，可靜待強勢股拉回5日線量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及航運、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

(時報資訊)