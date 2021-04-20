丁怡銘回鍋政院月領12萬 藍議員轟：侮辱民眾智商

行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵失言風波請辭，不過下台僅不到半年時間，他又重獲聘用回鍋行政院擔任13職等機要顧問，再度引發外界議論。對此，資深媒體人黃光芹表示，要是自己是丁怡銘，是不會去接這個位置，況且，「蘇真的以為蔡英文會讓他坐好坐滿，哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了」。

黃光芹昨（19日）在臉書發文表示，要是自己是蘇貞昌，是絕不會在台鐵局長都還不知道在哪裡之前，先把丁怡銘找回來，這樣會曝露腦袋在想什麼？一個台鐵局長懸缺了3個多月，前部長不是沒有提人，就怕提的不是蘇的人，所以想擱多久、就多久，但心腹回不回任，一天都等不了，孰輕孰重？昭然若揭，非要演這齣，不是找駡挨？

黃光芹稱，蘇貞昌向來霸氣，尤其在人事更迭上，手段不講究是否細緻，似乎也從不在意社會觀感，要是自己是他，早知如此，何必當初？黃認為，丁怡銘當初可以辭、可以不辭，既然認為梗圖、牛肉麵店、開發票報公帳等事，足以讓交出發言人的位子；若蘇真的少不了丁，當時就應該以「調離現職」處理，就不會出現虛晃4個月回任，坐實假辭的印象，社會觀感的確不佳，連民進黨立委都忍不住批評。

對於丁怡銘的回鍋，黃光芹直言，要是自己是丁怡銘，自己也不會跟蘇貞昌這樣的主子，「他不怕駡，我還怕駡」，不會保護下屬的，怎麼會是好主子？況且，黃質疑，「蘇真的以為蔡英文會讓他坐好坐滿，哪一天又要跟著打包，不是又要麻煩了」！

許多網友也在其po文底下留言表示，「最後一句太中肯」、「光芹姐說的真好，觀感真的不佳」、「問題似乎也在綠營政治人物缺乏，接不上班」。

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(中時新聞網)