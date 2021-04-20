小編今天（20日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是中鋼19日公布第一季合併營收978.21億、年增26％，營業利益為124.89億元、年增625％，合併稅前盈餘為130.99億元、年增610％，每股稅前盈餘約0.83元，獲利創歷史新高，股價再攻漲停，持續上演「大象跳舞」戲碼。

【1】中鋼首季大賺 股價一飛沖天

受到國際鋼市一片大好激勵，中鋼3月和首季獲利耀眼！其中3月合併稅前盈餘56.37億元、月增46％、年增1,207.46％，累計第一季合併稅前盈餘達130.99億、年增610％，每股稅前盈餘約0.83元，雙雙創歷史新高。受惠業績亮麗，中鋼19日股價再攻漲停，持續上演「大象跳舞」戲碼。

【2】南亞科砸千億 建12吋DRAM廠

DRAM廠南亞科董事長吳嘉昭與新北市市長侯友宜將於20日共同宣布規模高達千億元的新投資案。據設備業者消息，南亞科將在新北市泰山區興建新的12吋DRAM廠，地點就選在南亞科泰山區12吋廠旁的大眾電腦用地，而台塑集團已同意南亞科新廠投資案。

【3】長榮市值躋身台股20大

上市航運指數19日大漲7.37％，收在150.25點新高，成功刷新2008年前高紀錄，再寫下新的一頁。挾著運價新高、長約漲價及新運力增長快速，長榮市值第一次躍進台股第20名，創下上市33年以來最佳紀錄；陽明、萬海市值47名、49名也同創上市29年及24年來新高。

【4】加碼打炒房？ 楊金龍：6月理事會決議不排除第三度下修房貸成數

中央銀行總裁楊金龍19日赴立法院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，表示如果在6月央行第二季理事會前，經過央行密切關注，認為房市還是價量均持續上揚，不排除會第三度調整管制，再將房貸成數進一步下修。

【5】拜登2030年減碳目標 全球關注

美國總統拜登周四（22日）將透過線上方式，邀請40多國領袖參與為期兩天的全球氣候峰會。外界將聚焦美方發布的2030年減碳目標，以用來衡量拜登政府矢言對抗氣候變遷的企圖心與認真程度。目前多數專家預期該目標至少為50％。

(中時新聞網)