台灣自今年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，根據衛福部「豬肉儀表板」最新統計，在已進口的2萬公噸豬肉中，美豬（含內臟）約1800公噸，萊豬進口量為0，外界不免質疑「美豬去哪了？」農委會主委陳吉仲證實，進口豬肉「百分之6、70做成加工品」，市面上沒看到萊豬，「是市場導向的結果」。

「進來台灣的美國豬，一定含萊克多巴胺嗎？」儘管陳吉仲稱，美豬使用萊劑的比例愈來愈少，反而是美牛日漸增加，但外界質疑「比例少不代表完全沒有」，擔心仍有少量施打萊劑的美豬進了台灣。

根據「豬肉儀表板」截至4月16日統計，進口豬肉累積逾2萬公噸，其中5287噸為豬肝、豬腎、豬其他可食部位；美國豬肉進口1087噸、豬其他可食部位761噸。

但儀表板顯示未有任何萊豬進口，與一般認知有落差。立委質疑，民進黨政府因擔心萊豬公投，所以8月前都不會進口美豬，儀表板不一定正確。

陳吉仲強調，儀表板經農委會防檢局、衛福部食藥署、財政部關務署3個單位共同認證，百分之百正確，如今市面上看不到任何萊豬，「是市場導向的結果」。

陳吉仲補充，台灣民眾的消費習慣，9成吃國產豬肉，進口豬「有百分之6、70都拿去加工了」。換句話說，這1000多噸的美豬，有極高比例成為加工食品。陳吉仲說，在台灣豬標章、來源國註明下，所有的豬肉及豬肉加工品無論在餐飲場所或販賣場所，都必須清楚標示，這就是對消費者負責的最好措施。

(中時新聞網)