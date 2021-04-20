含萊克多巴胺美豬從今年元旦開放至今已逾4個月，根據「豬肉儀表板」統計，截至4月15日的進口豬肉已超過2萬公噸，但是至今仍未顯示有任何萊豬進口，各界質疑「進口萊豬到底去哪了？」農委會主委陳吉仲強調，目前沒有任何萊豬進口是市場導向的結果，進口豬肉6到7成是做所謂的加工，清楚標示就是保護消費者的最好方式；但網友對此砲轟根本是廢話，所謂標記生產地也只是商家各說各話，政府也不會去查，一點公信力都沒有。

立法院經濟委員會昨(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛福部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

陳吉仲表示，國人一年食用豬肉量約90萬公噸，其中9成是國產豬僅1成為進口豬，進口豬肉當中有6到7成是做所謂的加工，其餘2到3成才會到市場通路，如果到市場通路查看，大部分都是用台灣豬標章；加工食品部分，包裝背後都會標註原料的來源國，我想這個可以來說明整個標示的執行狀況。

陳吉仲說，萊克多巴胺的豬肉開放反而讓國內的市場佔有率提高，以去年來看，國內豬肉生產量已提高到9成3左右，證明一旦有了標示，對國內產業界會更好。

網友討論。(圖/翻攝自PTT)

該說法讓來PTT不少網友砲轟，表示陳吉仲一直在強調商家標示產地，但事實上店家所貼出的台灣豬標章根本就沒有政府背書，想貼就貼，一點公信力都沒有，說甚麼因為有標章所以台灣豬賣得更好根本就是胡扯廢話。

也有網友說，表示「每個都標示台灣豬，政府有查嗎」、「資進黨又在騙」、「都台灣豬，美豬去哪裡了？」「不驗自然就沒有萊豬呀」、「黨說零就是零」、「進口商已經進了一堆美豬，那些美豬去哪了？」「重點是哪裡有標示美豬」、「反正公投過了也不會執行…」

(中時新聞網)