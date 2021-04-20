繼蔡總統力促提升自己臉書觸及率，行政院前發言人丁怡銘也「回鍋」出任政院顧問，國黨前立委孫大千今早在臉書狂酸「對民進黨的政治人物來說，沒有網軍，晚上可能就睡不著覺了。」嗆問台灣基進新聞部主任張博洋「綠色網軍算不算是黨豬呢？」

孫大千說，蔡英文在面對台灣缺水和缺電兩大危機，以及傷亡慘重的太魯閣號事故時，她念茲在茲的竟然是自己的臉書觸及率。

他說，蘇貞昌的愛將丁怡銘當時因為皇家牛肉麵事件請辭下台，放幾個月的假，避避風頭之後，居然還可以回鍋擔任行政院有給職顧問，繼續幫蘇貞昌操盤指揮小編部隊。

孫大千指出，最讓人憤怒的是，豢養這一支在網路上惡名昭彰，為所欲為的綠色網軍，用的還是台灣人民辛苦納稅的國家預算。

孫大千強調，台灣基進黨新聞部主任張博洋在粉絲專頁上曾經批評，「國民黨威權時期，透過黨國裙帶關係，從經濟、教育、民生、公家機關、政府標案等特權壟斷的人，因為是裙帶關係之下，被「黨」給豢養而有利可圖的人、企業行號等，這種就稱之為黨豬」。

請問一下張博洋，綠色網軍算不算是黨豬呢？

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(中時 )