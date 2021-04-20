台中烏日高鐵站18日發生一起毆警案！一名王姓男子與妻子發生激烈口角，民眾見夫妻倆越吵越兇，趕緊通知警員到場全處理，不料王男竟然情緒失控，辱罵出拳毆打警察，將王男制伏後，將他依妨害公務罪嫌函送地檢署偵辦，沒想到一查身份才發現，王男的身份竟是基隆市警察局高階警官。

鐵路警察局台中分局事後表示，毆打警員的王男是基隆市警察局二線四星王姓警務參，18日與妻子南下喝喜酒，酒後與妻子在高鐵台中站內不知何故發生口角，高分貝音量引起往來旅客側目，站務人員獲報立即通報鐵路警察局台中分局新烏日分駐所到場處理。

警員到場後，王男的情緒仍未冷靜，朝著妻子與警員大吼大叫，警員希望他冷靜，以手勢動作要他先到分駐所休息，沒想到此舉引發王男不滿，當場痛罵警員三字經，兩人互相拉扯過程中，王男還出拳攻擊警員，造成警員受傷，最後被警方制伏帶回分駐所詢問，全案經檢察官指示，依照妨害公務罪函送法辦。

鐵路警察局台中分局表示，王男雖是高階警官，但警方依法偵辦一視同仁，不會因身份有所區別。對此，基隆市警局已將王姓警官記過兩次，列為輔導對象。

(中時新聞網)