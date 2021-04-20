賴士葆臉書發文。(摘自賴士葆臉書)

萊豬進口會毒害全民，蘇、蔡兩人不曾為這不當政策向人民說一聲對不起。然而蘇貞昌去年11月為了丁怡銘烏龍爆料皇家牛肉麵使用萊牛的假新聞，一日三道歉。蘇貞昌歷來刻意塑造疾言厲色的形象，動輒震怒發飆，對丁怡銘卻是曲意呵護，不忍苛責，替他找託辭，說任何人難免犯錯，只是丁怡銘下台才幾個月，就迫不及待的回鍋行政院，真的吃像太難看。

賴士葆說，蘇貞昌說要借重丁怡銘的專長與經驗，丁怡銘的專長與經驗就是，用納稅人的錢指揮千萬網軍製作中央廚房的哏圖，供應網軍側翼、綠營網紅、民代在電視節目和社群網路帶風向。

他說，蘇貞昌沒有丁怡銘就無法施展虛擬世界的治理，所以顧不得社會觀感就再度高薪延聘回鍋。更何況民進黨過去陳菊愛將吳宏謀任內發生多次死傷慘劇，也都是迴避幾個月就船過水無痕，步步高升，相較之下丁怡銘就覺得無愧於心了。

賴士葆強調，當初丁怡銘下台談的不是負起政治責任，卻是委屈地稱是因為在野黨的政治操作，不願意帶給執政團隊困擾，所以下台。這樣一個頑梗桀傲的年輕人，完全不去反省如果不是他散播牛肉店用萊牛的假消息、如果不是他開立行政院的統編買3萬9千元的牛肉麵、如果不是他利用特權到警察局停車等爭議事件，在野黨根本沒有本事對他政治操作。社會太縱容民進黨，無止境的包容，所以派系治國的民進黨視犯錯像幫派一樣，不過是天經地義的家常一般。

(中時 )