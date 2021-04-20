英超球迷懸掛布條抗議超級聯賽，並宣稱「利物浦足球隊已死」。（美聯社）

歐洲足壇本周出現地動山搖的事件，12支最高等級的職業球隊宣布自組「歐洲超級聯賽(European Super League, 簡稱ESL)」。歐洲足總(UEFA)主席切費林(Aleksander Ceferin)勃然大怒，批評他們「自私可恥」「宛如在足球迷臉上吐口水」，並威脅把參加超級聯賽的球員全部踢出世界盃與歐足賽事！

西甲：皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技

英超：利物浦、熱刺、切爾西、曼城、曼聯、兵工廠

義甲：尤文圖斯、國際米蘭、AC米蘭

創始球隊的勢力龐大，英超6大名門全數響應。預計還有3支創始球隊加入，每年再開放5個名額，總共20隊。其中足壇巨星梅西(Lionel Messi)效力西甲巴薩，C.羅納多(Cristiano Ronaldo)效力義甲尤文。德甲拜仁慕尼黑、法甲巴黎聖日耳曼沒有響應，但法甲預計也會有球隊加入。

其實超級聯賽在2019年就被討論過，利物浦總教練克洛普(Jurgen Klopp)表示反對：「歐冠聯賽就已經等於是超級聯賽了，我不希望我的球隊每年都要在超級聯賽對決皇馬，有誰想連續10年都看相同戲碼？」

英媒《Sky Sports》分析整件事只有一個理由，就是疫情讓豪門球隊損失慘重，他們需要這個聯賽來填補虧損。「比如說曼聯，平時他們贏得歐冠最多進帳8000萬英鎊。如果改踢超級聯賽，收益上看2.5億英鎊，相當於原先的3倍。」

歐洲足總打算在2024年擴大歐冠規模，把爭冠隊伍從32隊增加到36隊，名門強隊所能分到的錢愈來愈少。超級聯賽當初就是被設想用來對抗歐冠聯賽，創始球隊宣稱是新冠疫情促使他們做出決定。憤怒的英國球迷上街抗議、焚燒球衣，批評這些球隊正在撕裂歐洲足壇。

(中時新聞網)