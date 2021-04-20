投資人觀望第一季財報能否證明高股價的合理性，以及特斯拉電動車發生致命事故導致股價下挫，周一美股收黑，失守上周創下的歷史高點。

周一收盤，道瓊工業指數跌123.04點或0.36%，為34,077.63點。標普500指數跌22.21點或0.53%，為4,163.26點。那斯達克指數跌137.58點或0.98%，為13,914.77點。

標普500指數11大類股僅地產股收高，小升0.29%。科技股跌0.88%，表現最疲弱。

特斯拉下挫3.4%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的拖累。一輛Model S電動車在休士頓近郊發生重大車禍，並造成車上兩人死亡，目擊者指稱事發時沒有人在駕駛座，警方初步研判車禍當下該車並非由車上人員親自操控，而是可能處於Autopilot或全自動輔助駕駛（FSD）模式。

此外，特斯拉有投資的比特幣在周末重挫8.4%，亦令其股價承壓。

標普500指數成份股普遍下跌，隨著財報季進入高峰期，市場也陷入觀望，微軟、亞馬遜和輝達表現疲弱，亦為大盤帶來壓力。

企業的營運展望將透露出這波從去年低點反彈的大漲行情還能持續到什麼程度。Refinitiv IBES數據顯示，分析師預期企業第一季盈餘將較去年同期成長30.9%。

BCA Research首席美國投資策略師Doug Peta表示，消費者的儲蓄較疫前增加2兆美元，美國經濟可望蓬勃成長。他並表示，市場正處於漲多休息的態勢，如果市場繼續緩步走高，這將是健康的，而過程中的回調也是正常的。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，市場已經漲多，需要稍作休息。目前只是有些獲利了結的現象，因為交易員正在等待大型科技公司公布財報。

輝達跌3.5%，英國政府宣布將調查輝達收購英國晶片設計公司安謀（ARM Holdings）造成的國安影響，使這筆400億美元的交易能否獲准的不確定性升高。

受惠於防疫限制措施鬆綁，以及新冠疫苖加速普及，可口可樂上季營收獲利優於市場預期，股價收漲0.6%。

IBM即將在盤後公布財報，股價收跌0.4%。

GameStop宣布執行長辭職，股價大漲6.3%。

受比特幣在周末重挫打擊，挖礦公司Riot Block Chain和Marathon Digital等加密貨幣概念股均大跌逾8%。周一比特幣小跌0.7%。

哈雷摩托車（Harley-Davidson）上修全年營收成長預測，股價大漲9.7%。

(時報資訊)