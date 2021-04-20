美股四大指數周一全數收黑，台北股市今(20日)開盤以17231.58點、下跌31.7點開出，台積電受ADR下跌2.89%影響，開盤以598元、下跌5元開出，熱門股中鋼開紅上漲0.15元，以38.8元開出，但隨即走低至37.5元，下跌1.15元。

全球疫情出現惡化，美國 10 年期公債殖利率略為回升，美股四大指數全面下跌，道瓊工業指數收盤下跌123.04點(或0.36%)，以34077.63點作收，標普500指數收盤下跌22.21點(或0.53%)，收在4163.26點，那斯達克指數終場下跌137.58點(或0.98%)，收在13914.76點，費城半導體指數收盤下跌82.08點(或2.52%)，收在3171.00點。

台股19日收盤上漲104.47點，收在17263.28點，盤中高點觸及17294.15點，盤中、收盤指數均創歷史新高，成交值4403.74億元，外資及陸資買超7.04億元，投信買超2.22億元，自營商買超10.09億元，三大法人合計買超19.35億元。

(中時新聞網)