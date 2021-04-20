台灣怎麼了？一名網友發現許多就讀頂尖大學台大、成大和清大的學生，竟然選擇休學或重讀，只為了能夠考上醫牙相關科系，讓他非常不解，也引起網友們討論，不少人認為，因為產業結構和薪資出問題，還真沒聽過當牙醫沒錢的，而且醫生可以當到老，但科技業不行。

一名網友昨在PTT上分享，他在某大學的牙醫學系擔任學測工作人員，竟發現一堆頂大科系像是台大電機、台大經濟、台大生環、成大資工、UCLA（洛杉磯加利福尼亞大學）物理系以及清大化工的學生竟選擇休學，甚至讀到畢業再砍掉重練，跑來重考醫牙。

該網友表示，上面提到的那些頂尖學校，只是他負責的一間考場而已。面對這樣的情況，原PO忍不住懷疑「台灣教育發生什麼事？不是鼓吹多元適性發展十幾年了，怎麼一堆頂大科系資優學生放棄專才來重考醫學系、牙醫學系？」

許多網友看了卻不意外，「如果你家不太有錢又不想過勞，牙醫唯一首選，真心不騙」、「就平均CP值而言，連醫生都被牙醫屌打十條街」、「我還真沒聽說哪個牙醫過勞或沒錢的，神一般的職業」、「醫生可以當到老，但科技業不行啊」、「之前聽到學弟台大化工都畢業了還重考牙醫 ，結果還真考上了」、「科技業錢難賺」、「沒辦法啊！除了醫牙電資，想賺錢又有生活品質根本不可能。」

也有網友透露，其實台灣的教育沒出事，只是整體產業出問題，導致無法發大財，因此所有人就通通擠去醫牙相關科系。看看產業結構跟薪資吧，頂大畢業的學生，出社會工作幾年後跑去考高普考的人也是一大堆。

入行第1年，西醫師和牙醫師的薪水就可以突破10萬，但同類組的園藝、花藝人員卻只有28,772元的低薪，薪水差距超過8萬元。（圖／翻攝自靠北生科）

而先前也有網友在臉書社團《靠北生科》分享「2021年第三類組各系薪資中位數」，只見入行第1年，西醫師和牙醫師的薪水就可以突破10萬，但同類組的園藝、花藝人員卻只有28,772元的低薪，薪水差距超過8萬元。

(中時新聞網)