【愛傳媒賴祥蔚專欄】從銘德街老家沿著中港路往南走，到了盡頭，跨過台灣每個城市都有的中正路，就會進到一條小巷子。小巷子的尾端是有名的新莊路，路旁有一所大廟，祭拜三山國王、創建於乾隆45年的廣福宮。

這座廟有很多故事，但現在要分享傳奇，跟廟本身無關，是我的親身經歷。

1980年代，有一年除夕十點多，還在念國小的我曾經在廟門口，遇到了傳說中的賭神。

那是一個還沒有賭神的年代，電影只有賭王或千王，總是由王冠雄與柯俊雄扮演，周潤發還沒蹤影。電影裡看似出神入化的賭技，迷倒許多小孩。

為了一窺賭技的神秘殿堂，當年的我曾經相信報紙上面那些騙死人不償命的廣告，劃撥花了一百多元，買了一些據說可以訓練出賭神的秘密武器，結果只收到一疊串了細線的五十二張撲克牌，供君表現只能欺騙三歲幼童的耍寶特技。

上過這種當的人，當然不會再相信真實世界裡會有電影上的賭技。

偏偏在一個過年時節，情況有了改變。那時每逢過年，到處都是臨時冒出來、有如雨後春筍般的路邊賭攤，在廟前的路旁有許多臨時擺上的骰子攤。其中一攤，有位一臉流氓相貌的莊家，他把骰鐘（其實只是個大碗公）搖得筐啷筐啷響，往摺疊式小木桌上猛力一碰，威震天下地大吼：「下、下、下，下好離手！」

賭徒紛紛拋錢下注，猜測三個骰子到底搖出什麼數字。一些愛看熱鬧的小鬼，有時也會拿出鈔票押寶。剛領了壓歲錢的我，捏住了十元紙鈔，遲遲不敢下注。

莊家伸出手，準備要去揭開骰鐘。這時耳邊傳來一個很細微的聲音，彷彿是好朋友在對著我耳語：「三個二。」

怎麼可能？亂猜！何況還是高賠率的三骰同點。真能猜到的話，你不會自己下注呀？我心裡想，才不會傻傻地上當呢。

骰鐘一開，答案揭曉。

如果是演電影，這一刻的畫面應該要慢慢拉近，因為眼前貨真價實、童叟無欺，三個骰字乖乖躺著，告訴你答案就是三個二！

「太神了！」心中無比驚訝。如果是現在的小孩，多半會想到的就是賭神出現了。

回頭一瞧，一個五、六十歲不高不矮有點瘦巴巴的男子，以內斂而心照不宣的表情，對我微微一笑，然後轉身慢慢走開，走進路燈照不到的黑暗老街。

該去拜師嗎？這似乎是難得有的機會啊！想起電影中的主角，都是懂得把握這種機緣才能成功的。

可是電影中訓練賭技的過程無比辛苦，而且會不會從此就回不了家，連帶也必須放棄才念到國小的學業呢？

還在猶豫，男子消瘦的身影已經在黑幕中被人群淹沒，再也看不見。

事後說起，很多愛看賭王與千王電影的人都不相信，笑說這是夢中的遭遇。後來港劇走紅，賭神一詞家喻戶曉。很多台灣的忠實觀眾會邊看邊說那只是戲，這時我總不免想起在那年除夕，我親身經歷的賭神傳奇。

作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授

照片為作者拍攝，國家古蹟廣福宮

● 作者書摘15，經授權刊登。

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(中時新聞網)