電動車特斯拉昨傳出撞樹2死事故，經過警方初步調查發現駕駛座並沒有人，因此被質疑是自動駕駛系統釀禍，周一股價大跌3.40%。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）火速在推特上發文表示，該車並未購買全自動輔助駕駛（FSD）系統，同時也沒有使用輔助駕駛（Autopilot）服務，澄清車禍與車輛系統無直接關係。

上周六休士頓發生一起特斯拉自撞燒毀事故，由於2名死者被發現時分別在副駕駛座及後座，駕駛座上並沒有人，因此遭質疑是自駕系統出狀況，根據CNBC報導，兩大運輸管理機關國家公路交通安全管理局與國家運輸安全委員會都介入調查，目前尚未有初步結果。

儘管如此，特斯拉周一股價受到車禍事件影響，重挫3.40%至714.63美元，這也讓馬斯克不得不出面澄清，於個人推特上表示，「根據目前得到的數據，未啟用輔助駕駛（Autopilot）服務，同時這輛車沒有購買全自動輔助駕駛（FSD），另外自動駕駛系統需要使用車道線，而這條道路並沒有車道線。」

報導指出，特斯拉的自動駕駛與輔助駕駛系統不能完全掌握電動車的行駛狀況，因此給予車主的手冊也警告，需要駕駛在場才能使用該系統，但該系統可能已遭到濫用，有美國網友就在社群軟體上分享，自己在自動駕駛啟用時離開駕駛座。

另外，特斯拉系統有時不能清楚分辨車道線及路上裂縫，導致自動駕駛出狀況，這也讓特斯拉的系統引起不小爭議。自撞事故發生後，周一特斯拉股價一度大跌超過6%，尾盤雖回升，但終場仍下跌3.40%，馬斯克發文後，特斯拉股價盤後回升近1%。

(中時新聞網)