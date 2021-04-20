【愛傳媒黃珊珊專欄】這一周發生很多事，太魯閣號聯合公祭後，後續的善後工作才剛要開始，家屬的無助與失落需要很長一段時間來調適，台北市政府有專門的社工一對一服務，會一直陪伴他們到最後。

這個月就是錢櫃大火周年了，一年前，我第一次親眼見到六條人命的犧牲，一年來，我們不斷改進台北市公共安全稽查及相關申請室內裝修與變更使用的程序，務必將每一個漏洞補起來，以後消防通過審查後才會同意室內裝修或變更，不會再發生沒有消防防護計畫就核准施工的情形了！

但是業者還是應該要自律，台北市政府建管處與消防局一年來加重稽查強度與頻率，很多業者都來抱怨我們現在帶著圖說進行查緝太過嚴格、罰金太重，三次不改善就斷水電，第一次罰12萬、第二次罰24萬、第三次就罰30萬並斷水斷電，但是這樣的強力執法，幾乎所有長期違規的大型場所都在斷水電以前改善完畢，我們建立嚴格SOP，也讓公務員不再受到外界壓力，因為安全是不能打折的，誰都承擔不起發生憾事的責任。

更何況，消費者與現場服務的員工應該才是業者必須保護的對象，公安與消安不合格，誰才是受害者？

現在我們也正在盤整三貓計畫，主要是貓空、貓纜與動物園，很多在地的團體與宮廟、商圈及藝文團體，現在正如火如荼地討論整體三貓地區未來的定位與發展，那裏有宗教、藝術人文與茶葉、精緻農業，還有都會地區獨一無二的空中纜車，以前長期沒有整體規劃，遊客搭貓纜後上山後的觀光資源並未有效整合，沒辦法把遊客留下來吃飯看夜景，我們現在正在努力和地方人士一起找到三貓的定位，找到一個個讓台北人搭貓纜到貓空的理由！

這周我也主持了攤販工作小組，選定了今年要改造的攤販精進計畫，有延三夜市、榮濱商圈、南機場夜市、西昌街夜市與雙城街，士林夜市已經開始改造，希望在今年台北藝術中心開幕時，他們已經脫胎換骨！

這周我還參加了同志聯繫會報，台北市今年重點是關懷跨性別的主題，多去了解我們生活周遭有許多需要我們了解、理解的人事物，多一份同理心，或許台灣社會可以更和諧，求同存異，多元社會的相互包容，可以讓每一個人都在台北找到自己最舒服的位置！

當然這一周我也挑戰自我成功，除了上次騎自行車從台北到新竹，我也達成今年路跑五公里的目標，希望再多多練習，明年可以挑戰路跑十公里、騎到台中，哈哈，勇敢追夢而已！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)