行政院前發言人丁怡銘回鍋政院擔任顧問，國民黨文傳會副主委王鴻薇在臉書大酸，比照顧年輕人，國民黨真的輸太多了，難怪被人家調侃「山不在高，有仙則名，水不在深，有丁怡銘。」
王鴻薇說，國民黨真的輸了，民進黨執政老有所依幼有所靠，不但之前長照2.0，送你到國營事業當董事長、會場，現在連發假新聞、當網軍做大內宣的，工作出包照樣挺到底，保你月薪12萬。
他，這個丁怡銘何許人也？在行政院主要業務，中央廚房做梗圖，放送給1450做大內宣，美其名說政策宣傳，其實就是網軍頭頭，結果開記者會抹黑別人陰溝翻船，被人家打臉，道歉居然還打行政院統編，想用納稅錢買單，最後被迫下台。
王鴻薇表示，但蘇貞昌是真的照顧，沒幾個月回鍋行政院顧問職，14職等月薪12萬，比照顧年輕人，國民黨真的輸太多了，難怪被人家調侃「山不在高，有仙則名，水不在深，有丁怡銘。」民進黨就業金卡還不趕快辦起來！
(中時 )
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